城規會收到2項住宅規劃申請　沙田地盤再闖關

城市規劃委員會最新收到兩項住宅規劃申請，其中沙田銅鑼灣山路地盤於2018年申請發展分層住宅遭拒，現縮減規模再次闖關，計劃興建243個住宅單位，較被否決方案大減約44%。

上述地盤佔地約165,876方呎，毗鄰沙田北配水庫，現為「綠化地帶」和「政府、機構或社區」用地，申請人要求改劃為「住宅(乙類)4」地帶，擬議地積比率1.8倍，計劃興建3幢20層高分層住宅，另設3層地庫及1層會所，總樓面約298,577方呎。

資料顯示，上址2018年曾提出以2.3倍地積比率，興建興建4幢樓高25至27層住宅大樓，另設6座5層高洋房，合共提供434個單位。相比下最新方案發展密度減少逾兩成，單位量亦明顯縮減191伙。

該地盤佔地約49,967方呎，包括約16,878方呎政府土地，現為「住宅(甲類)」用途，申請人要求放寬建築物高度限制，由120米(主水平基準以上‧下同)增加至142.5米，以興建2幢28至35層高住宅，另設地庫及平台各5層，總樓約452,721方呎。

相比已撤回的發展計劃，是次建築物高限較早前的156米明顯降低，零售面積較舊方案增約1.3倍至約7,535方呎。