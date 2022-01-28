陳永傑：去年豪宅市道暢旺　億元成交宗數創新高

農曆新年將至，在此謹祝東方讀者身體健康，龍精虎猛。去年初第4波疫情完結後，樓市便進入大牛市，成交價量齊升。2021年億元以上一二手豪宅買賣合約登記錄得232宗，總值約615.7億元，較2020年的141宗及388.3億元，分別大幅上升64.5%及58.6%，宗數及金額同創歷史新高。去年豪宅交投氣氛暢旺，各國量寬措施持續，吸引不少資金流入豪宅市場，當中不少屬於內地客及公司買家。

據稅務局數據顯示，2021年全年買家印花稅BSD宗數重上一千宗以上，錄得1,003宗，較2020年670宗上升近5成，涉及稅款逾33億元，按年升近兩成。去年12月BSD成交量更升至159宗，較2020年同期急升近4倍，創近兩年單月新高，反映內地客及投資者對香港豪宅需求上升，無懼15%BSD辣稅，即使尚未通關，但資金需尋求出路，亦願意入市優質豪宅，並趁通關前偷步入市。

去年除了內地客對豪宅需求殷切外，發展商見市旺亦積極推出多個豪宅新盤應市，帶動整體豪宅交投暢旺。去年超級豪宅新盤包括半山豪宅波老道21號、九龍半山緹山、山頂道77—79 號、壽山村道9-19號、南區深水灣徑8號、MOUNT NICHOLSON等等，豪宅市場百花齊放，令不少換樓客及投資者投資香港豪宅市場，入市優質物業保值。

筆者認為，去年豪宅市場在疫情及封關的情況下，成交仍然非常活躍，超級豪宅備受內地買家熱捧。陳永傑預料，隨着疫苗接種率大大提升，第五波疫情將短期內受控，中港兩地通關後將進一步推動豪宅交投，內地客及公司買家入市比例有望再上升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑