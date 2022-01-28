黃詠欣：曾經破產　買樓能做高成數按揭嗎？

不少曾經欠債或曾被追數的人士，都會有種「見過鬼怕黑」的感覺，在財務情況改善後，不願再做任何貸款或申請信用卡，怕再一次重陷「絕境」。不過，這個「斬腳趾避沙蟲」方法，無助於改善銀行或貸款機構的信貸紀錄，更可能成為日後置業的最大難關。近日，接到一位曾經破產的人士求助，他從沒告知太太他曾破產，但近日夫妻二人計劃置業，他非常擔心被太太發現因他曾破產要無法獲批按揭，到底有沒有「洗底」方法？

經了解後，發現客戶是10年前破產，自數年前與太太相識後，他為了不想太太察覺有異樣，於是他有嘗試申請信用卡，並有保持良好還款紀錄。按這個情況，估計客戶的信貸紀錄應該已有所提升，於是建議客戶自行查閱信貸報告，結果不出所料，客戶信貸評級為C級。按經驗，客戶只要不向曾欠債的銀行申請按揭，獲批的機會很大。

客戶於是放心與太太「睇樓」，在買入物業後，按客戶提供的資料，向客戶推介沒有其欠債紀錄的銀行，並順利快速獲批80%高成數按揭，息率為現時最優惠的H + 1.3%，更有1.3%銀行現金回贈。

該個案客戶成功獲批高成數按揭的關鍵是他在破產令解除後，有申請信用卡，並且有限度地使用，以及多年來準時還款，令其信貸評級逐步提升。要藉此提醒曾破產之人士，由於銀行會擔心破產人士有「再犯」的風險，因此即使破產令已解除，想即時申請按揭貸款是非常困難，想要申請高成數按揭更是難上加難。建議在置業前先向專業人士查詢，或先做預先評估，令按揭申請過程更順暢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣