金管局：無意禁止認可機構承擔虛擬資產風險　惟需做好管控

香港金融管理局對本港認可機構擬從事若干與虛擬資產相關活動提供監管指引，對認可機構進行虛擬資產相關活動所涉及的風險，金管局將重點關注3個方面，即審慎監管、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和金融犯罪風險，以及投資者保障。

該局指，機構和零售客戶通過海外虛擬資產交易所進行虛擬資產交易的投資增加，同時與虛擬資產相關犯罪也呈上升趨勢。

從審慎監管的角度來看，金管局現時無意禁止認可機構承擔有關虛擬資產的金融風險，惟前提是認可機構已制訂充足的風險管控措施，並由高級管理層對此類活動進行充分監督。認可機構須審慎評估本身對不同類別風險承擔的數額，並採取適當的風險緩減措施。

另外，認可機構須建立及實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施。基於虛擬資產相關產品或被視為複雜產品，認可機構亦必需就分銷相關產品實施額外的投資者保障措施及促進投資者教育。

同時，金管局與證券及期貨事務監察委員會向有意從事虛擬資產相關活動的中介人提供更新指引，涵蓋分銷虛擬資產相關產品、提供虛擬資產交易服務、就虛擬資產提供意見以及實施4方面，其中為現時已從事虛擬資產相關活動的中介人，在該通函所載的預期規定全面實施之前，提供6個月過渡期。