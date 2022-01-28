花旗持續十年錯標客戶申購意向　證監罰近3.5億元

香港證監會譴責花旗環球金融並罰款3.4825億元，指公司在2008年至2018年期間，一直容許現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並且在執行利便交易時向客戶作出失實陳述。

證監會認為，花旗環球金融在內部監控措施、合規職能及管理層監督方面犯有嚴重失誤及缺失，令不誠實行為一直持續，並可歸因於部分前高級管理人員未有履行監督職責。同時預告，稍後會對有關人士展開紀律程序。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)斥，花旗環球金融所犯缺失反映公司鼓吹逐利而漠視誠實的基本標準。當員工面對要招攬更多生意及提升公司市場佔有率的壓力時，採取欺詐手法而不惜犧牲客戶最佳利益及損害市場廉潔穩健。由於該行遠遜於持牌中介人理應達到的標準，故有必要對其施加制裁。

法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)指，證監會其中一個主要關注點是，花旗環球金融的高級管理層沒有確保能夠維持適當的操守標準和遵守相關監管規定，以及了解、管理和監察其業務及風險。有關失當行為相當普遍並且持續超過10年，反映高級管理層未有妥善履行管理及監督責任。

花旗環球金融已採取補救步驟及改善措施，糾正及加強對於申購意向及利便客戶活動的內部監控措施，包括委任獨立檢討機構，檢討及驗證監控框架。