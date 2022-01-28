藍籌屋苑價堅挺！太古城套三房1898萬易手創同類新高

二手減價盤被消化，藍籌屋苑再錄理想價成交，鰂魚涌太古城套三房戶剛售1,898萬元，呎價近2.4萬元，創同類型標準戶新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基稱，鰂魚涌太古城富天閣高層G室，實用面積792方呎，套三房間隔，曾叫價2,000萬元，減至1,898萬元沽，呎價約23,965元，創同類型標準戶新高。

●美聯周永業表示，筲箕灣i·UniQ譽都1月錄得3宗二手買賣，該盤中層A室，實用面積約364方呎，一房間隔，以約703萬元成交，呎價約19,313元，新買家為外區用家，原業主於2011年5月以約641萬元，轉售帳面獲利約62萬元，物業升值約9.7%。

●世紀21北山梁淑儀指，北角富澤花園富嘉閣低層B室，實用面積約663方呎，三房間隔，望池景，獲區外首置客以1,000萬元承接，呎價約15,083元，原業主於2015年1月以816萬元購入自住，持貨約7年帳面獲利184萬元，期內升值約23%。

●世紀21北山嚴智贇透露，北角半山寶馬山花園8座低層B室，實用面積約845方呎，三房間隔，望池景，獲區外換樓客以約1,690萬元承接，呎價約20,000元，原業主早於1992年1月以420萬元購入，持貨30年帳面獲利1,270萬元，單位期內升值約3倍。

●中原蘇浩德透露，北角半山寶馬山花園1月至今已錄得3宗買賣，單位為1座低層C室，實用面積約830方呎，套三房間隔，附有露台，叫價1,700萬元，最終願減62萬元，以1,638萬元易手，呎價約19,735元，新買家屬於外區換樓客。

●中原柳志明指，西半山學士臺1座低層F室，實用面積約648方呎，套三房間隔，望海景，以1,195萬元易手，呎價約18,441元，新買家屬於用家，原業主於1999年以343.8萬元買入單位，持貨23年帳面獲利851.2萬元，單位升值約2.48倍。

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九龍區

●香港置業曾家輝透露，長沙灣愛海頌2座中層C室，實用面積約490方呎，兩房連露台間隔，以約1.9萬元放租1個月，即吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價1,200元，以1.78萬元租出，呎租約36.3元。

●中原胡鴻洲表示，九龍站擎天半島3座高層B室，實用面積約633方呎，套兩間隔，享維港海景，最新以3.8萬元租出，創屋苑同類近1年新高，呎租約60元，新租客為金融專才，睇樓後鍾情單位裝修，可即租即住。

●美聯彭文浩指，九龍站擎天半島1月暫錄約3宗買賣，屋苑3座高層D室，實用面積約808方呎，套三房連工人套房間隔，望內園及海景，現有租約，每月租金3.6萬元，獲買家以2,380萬元購入，呎價約29,455元。

●香港置業蘇國榮稱，奧運站柏景灣10座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以約1,020萬元放盤約半年後，接獲外區客洽詢，雙方議價後減價56.2萬元，以963.8萬元易手，呎價約20,682元。

●香港置業吳仁傑指，啟德尚．珒溋2座低層C室，實用面積約465方呎，兩房連露台間隔，望樓景，以約1.85萬元放租約6星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,300元，以1.72萬元租出，呎租約37元。

●利嘉閣郭煥然稱，茶果嶺麗港城36座低層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望池園景，新近以1,060萬元沽出，呎價約14,171元，原業主於2016年3月以約771.8萬元購入，持貨約5年帳面獲利約288.2萬元，物業升值約37%，屋苑1月暫錄10宗二手買賣，現時約有296個放盤，入場費由695萬元起。

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新界區

●中原地產東涌昇薈第一分行市務經理黃宏超表示，雖然疫情嚴重，但剛性需求不減，近期業主議價空間增加，不少買家把握時機入市。東涌區本月成交表現不俗，累錄47宗二手買賣，按月上升30%。當中映灣園最多成交，有17宗，按月升幅近2倍。

黃宏超表示，分行新近映灣園1座低層D室成交，實用面積685平方呎，三房套房間隔，享山景，叫價850萬元，後來減至820萬元，最終以800萬元成交，累減幅度約6%，折合實用呎價11678元。黃宏超指，買家為上車客，鍾情映灣園屬大型屋苑，設施配套齊全，見上址裝修企理，價錢合預算，便決定承接，成功於新年前榮升業主。原業主於2011年3月以400萬元買入單位，持貨11年沽出，帳面獲利400萬元，單位升值1倍。

●中原李永康指，青衣居屋青俊苑1月錄得2宗買賣，包括A座高層4室，實用面積約436方呎，現時為兩房間隔，未補價第二市場叫價560萬元，吸引外區上車客承接，減價30萬元，以530萬元沽出，呎價12,156元，原業主於2017年6月以246.6萬元一手買入，自住4年半轉售帳面獲利283.4萬元，期內升值約1.1倍。

●利嘉閣何億儂稱，青衣藍澄灣6座極高層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，遠眺荃灣海景，開價750萬元，經議價後減價37萬元或約4.9%，以713萬元易手，呎價約14,611元，新買家為青衣的分支家庭。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣1座低層A室，實用面積約666方呎，套三房間隔，望內園景，去年5月開始放盤，原先叫價1,150萬元，及後累減150萬元或約13%，最終以1,000萬元易手，呎價約15,015元。

●利嘉閣周煇宏透露，荃灣環宇海灣1座中高層D室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以1.68萬元獲承租，呎租約34元，業主於2018年4月以約790萬元購入，屋苑月租最低叫價由1.7萬元起。

●祥益黃文樂指，屯門御半山1A座高層J室，實用面積約454方呎，兩房間隔，區內客見單位裝修由發展商提供，加上業主有意盡快租出，所以有輕微議價空間，新租客遂便決定預繳一年租金，以月租1.3萬元租入，呎租約28.6元。

●美聯顧耀彬表示，屯門大興花園2期8座中層H室，實用面積約419方呎，「眼鏡房」間隔，最初叫價550萬元，其後減價至535萬元，即獲得新買家購入自住，呎價約12,768元。

●祥益林偉光稱，屯門豫豐花園11座中層E室，實用面積約568方呎，三房間隔，新買家為區內客，原先亦居住同屋苑，由兩房換樓至三房單位，見原業主有議價空間，累減22萬元，以638萬元購入自用，呎價約11,232元。

●中原吳倬霆透露，年近歲晚睇樓活動持續減少，但部分減價盤依然不乏承接，屯門卓爾居6座中層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，叫價750萬元，議價後共減32萬元，以718萬元成交，呎價約13,650元，新買家為區內分支家庭。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座高層A室，實用面積約635方呎，套三房間隔，租客為區內客，表示熟悉區內環境，而且屋苑鄰近家人居所，方便照應，願意預繳半年租金，業主輕微議價，最終以月租1.38萬元租出，呎租約21.7元。

●中原王勤學稱，元朗尚悅1月累錄15宗買賣，較上月全月14宗稍增，屋苑13座中層J室，實用面積約440方呎，兩房間隔，叫價640萬元，議價後以614萬元成交，呎價約13,955元，減幅約4%，新買家為用家。

●美聯林錦華指，上水龍豐花園1月錄首宗買賣，包括B座低層2室，實用面積約499方呎，三房間隔，獲區內客以597萬元承接，呎價約11,964元，原業主於約2005年3月以約160萬元購入，持貨約17年帳面獲利437萬元，物業升值約2.73倍。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺花都廣場1座高層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，放盤3星期，原先開價550萬元，獲同區上車客以538萬元承接，呎價約13,724元，原業主於2018年4月購入，當時作價530萬元，持貨逾3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利8萬元，期內升值約1.5%。

●中原洪文鋒稱，粉嶺花都廣場1月錄約9宗買賣，較上月同期錄約5宗為多，屋苑7座中層G室，實用面積約526方呎，三房間隔，開價約680萬元，議價後以660萬元獲承接，呎價約12,548元。

●世紀21宇田劉定方表示，大埔翠怡花園C座低層1室，實用面積約296方呎，改一房間隔，原先開價480萬元，放盤1個半月，累減40萬元，減幅8.3%，獲用家以440萬元承接，呎價約14,865元。

●中原方翰達透露，大埔天鑽本月暫錄約5宗買賣，屋苑9座高層E室，實用面積約551方呎，兩房間隔，望山景，開價約880萬元，議價後以825萬元沽出，呎價約14,973元，新買家為用家，原業主則於2019年1月以678萬元購入，持貨約3年帳面獲利約147萬元，期內升值約22%。

●中原黎宗文指，沙田居屋愉田苑1月暫錄約3宗買賣，屋苑F座中層7室，實用面積約434方呎，兩房間隔，日前以已補價自由市場價590萬元易手，呎價約13,594元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎濤灣B座高層F室，實用面積約487方呎，兩房間隔，放盤1個月，原先叫價800萬元，獲買家以750萬元承接，呎價約15,400元，原業主於2007年5月以250萬元購入，持貨逾14年帳面獲利500萬元，期內升值約2倍。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋錦豐苑G座中層4室，實用面積約540方呎，兩房間隔，於已補價自由市場價以680萬元易手，呎價約12,593元，原業主於2010年以260萬元購入單位。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢南圍雙號屋上複式戶，套三房間隔，享海景，以1,578萬元成交，原業主於2010年4月購入上址，當時作價900萬元，持貨約12年帳面獲利678萬元，物業期內升值約75%。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳首都3座右翼高層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，望山景，以980萬元易手，呎價約14,412元，原業主於2012年7月以約485萬元購入，持貨約9年帳面獲利495萬元，物業升值約1倍。

●中原柯勇稱，將軍澳1月暫錄約200宗二手買賣，較上月同期152宗回升逾三成，天晉2座中層A室，實用面積約862方呎，套三房間隔，另設儲物房及工人套房，成交價1,800萬元，呎價約20,882元，原業主於2011年11月以924萬元，持貨逾10年帳面獲利876萬元，單位升值約95%。

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