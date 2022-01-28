追牛尾巴！周末最少7新盤推售共涉197伙

虎年將至，發展商密鑼緊鼓準備農曆新年假其後推盤。牛頭角有項目部署初五發售19個單位。至於牛年最後一個周末，新盤市場有最少有7個新盤推售共197伙。

●牛頭角皓日年初五發售19伙

上述19個單位實用面積由322方呎至770方呎，折實售價介乎約747.7萬元至約1,774.7萬元，折實呎價約20,946元至23,979元。是次入場單位為26樓H室，實用面積326方呎，一房間隔，折實呎價約22,937元。按定價計，整批單位市值約2.1億元。

●周末新盤市場推售最少197伙

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上述6宗成交價介乎481.9萬元至677萬元，成交呎價由約15,527元至16,925元。當中，成交價和呎價最高的單位為1座地下C室，實用面積400方呎，採兩房間隔，連387方呎花園。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該盤最新錄得的成交分布於1座及1A座。成交呎價屬次高的為1A座地下G室，實用面積約302方呎，一房間隔，連約175呎花園，以510.2萬元成交，呎價約16,894元。

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同時，該項目新近沽出9樓D室，開則間隔與面積同上，屬842方呎的三房單位，成交價為2,829.1萬元，呎價約33,600元。

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