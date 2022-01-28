追牛尾巴！周末最少7新盤推售共涉197伙
2022年01月28日 21:45
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虎年將至，發展商密鑼緊鼓準備農曆新年假其後推盤。牛頭角有項目部署初五發售19個單位。至於牛年最後一個周末，新盤市場有最少有7個新盤推售共197伙。
●牛頭角皓日年初五發售19伙
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，上載銷售安排，落實於下周六(2月5日)、農曆年初五，以先到先得形式發售19伙。
上述19個單位實用面積由322方呎至770方呎，折實售價介乎約747.7萬元至約1,774.7萬元，折實呎價約20,946元至23,979元。是次入場單位為26樓H室，實用面積326方呎，一房間隔，折實呎價約22,937元。按定價計，整批單位市值約2.1億元。
●周末新盤市場推售最少197伙
新盤市場於周末最少有7個新盤推售共197伙。其中，會德豐地產發展鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，於周六(29日)發售96伙，當中81伙以價單形式出售，15伙以招標形式發售。以價單銷售的單位折實售價由807.5萬元起。另信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第1期，將於周日(30日)發售75伙，當中包括33伙以價單形式發售，另有42伙將招標發售。
●西南九龍匯壐II錄終止交易個案
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯壐II已屆現樓，周五(28日)錄得一宗終止交易個案。涉及的單位為3A座6樓D室，實用面積536方呎，一房間隔，曾於2018年9月2日及同年9月12日，先後簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,460.8萬元成交，當時呎價約27,254元，惟上述交易現時已經終止。
●屯門恆大‧珺瓏灣連沽6伙連花園戶
特色單位不乏捧場客，中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣，周五(28日)起推出位於第1期的13伙特色戶招標發售。據項目的成交紀錄冊顯示，該盤即日連沽6伙連花園戶，並套現3,247.66萬元。
上述6宗成交價介乎481.9萬元至677萬元，成交呎價由約15,527元至16,925元。當中，成交價和呎價最高的單位為1座地下C室，實用面積400方呎，採兩房間隔，連387方呎花園。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該盤最新錄得的成交分布於1座及1A座。成交呎價屬次高的為1A座地下G室，實用面積約302方呎，一房間隔，連約175呎花園，以510.2萬元成交，呎價約16,894元。
●何文田128 WATERLOO推三房戶年初一招標發售
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周五(28日)上載最新銷售安排，落實於下周二(1日)、農曆年初一起招標發售1伙。該單位為8樓D室，實用面積842方呎，採三房連儲物室間隔。招標期由2月1日起至2022年3月31日，期間每日上午10時招標，下午6時截票。
同時，該項目新近沽出9樓D室，開則間隔與面積同上，屬842方呎的三房單位，成交價為2,829.1萬元，呎價約33,600元。
●屯門畔海年初一起招標發售4座洋房
虎年將至，有發展商推出豪宅發售。英皇國際(00163)旗下屯門畔海，上載最新銷售安排，落實於下周二(1日)、農曆大年初一起，招標發售4座洋房。包括2號洋房、6號洋房、7號洋房及8號洋房，實用面積介乎3,348方呎至4,213方呎，每座洋房均設私人花園及升降機。上述項目招標期由2月1日起至3月31日，期間每日下午2時招標及下午4時截標。
●觀塘凱滙三房售1,850萬沽
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，新近沽出第1座47樓G室，實用面積828方呎，三房連儲物室間隔，以1,850萬元成交，呎價約22,343元。
●上環CAINE HILL一房呎價約31,063元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，新近沽出21樓D室，實用面積285方呎，一房間隔，以約885.3萬元成交，呎價約31,063元。