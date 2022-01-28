道指挫286點　Visa逆市升逾7%

美國上月核心通脹續創逾38年來新高，料進一步支持聯儲局加快「收水」的決定。道指周五(28日)跌286點，至33,874點；標指跌24點，至4,301點；以科技股為主的納指跌41點，至13,311點。

最受聯儲局重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)物價指數出爐，上月PCE物價按年增長5.8%，為1982年6月以來最高；其中能源價格大漲29.9%，食品價格亦上漲5.7%。不包括食品和能源的核心PCE物價指數按年漲4.9%，為1983年9月以來新高。

港股外圍方面，恒指2月夜期現報23,410點，跌5點，低水140點。

美股今年開局出師不利，3大指數均出現不同程度的調整。對沖基金橋水聯合基金聯席投資總監詹森認為，投資者不應寄望聯儲局很快就會救市。他表示，當局能接受股市再跌15至20%，這樣能減少市場存在的泡沫，對央行而言並非壞事。

蘋果公司(Apple Inc.)業績勝預期，上季收入及盈利齊創新高，其股價早段報163.16美美元，逆市升2.48%。

無廠半導體公司超微半導體(AMD)以350億美元收購同業賽靈思的計劃，已進入最後階段。繼此前獲得多國的監管機構批准後，作為「最後一關」的中國市場監管總局亦宣布，有條件批准該收購案，條件包括收購後AMD與賽靈思的產品在內地不可綑綁式銷售。

全球最大付款網絡公司Visa公布截至去年12月底止首季收入按年升24.12%至70.59億美元，主要受國際旅遊及網上消費帶動；純利增長26.64%至39.59億美元；每股經調整盈利1.81美元，勝預期。

該公司期內處理交易數目按年升21%至476億宗。Visa行政總裁Alfred Kelly表示，旅遊業正慢慢回復，富裕消費者的消費支出將重回疫前水平。財務總監Vasant Prabhu則認為，雖然有部分國家重新關閉邊境，但只要能夠再次通關，將立刻提振消費支出。Visa股價升7.78%。

重型機械生產商卡特彼勒截至去年12月底止第四季收入按年升22.81%至137.98億美元，勝預期；純利增長1.71倍至21.2億美元；每股經調整盈利2.69美元。期內公司經營溢利上升16.73%至16.11億美元；毛利率倒退0.61個百分點至11.67%。收入增長主要由於期內全球經濟活動復甦，對重型機械及建築機器需求上升，其股價跌4.08%。