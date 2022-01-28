雅居樂連環出售資產　涉資逾21億人幣

在與中國海外宏洋的交易方面，雅居樂預計將收取交易所得款項總額多達10億元，包括出售有關股權的代價2.5億元，及轉讓出售貸款代價約7.49億元。完成後，料將錄估計虧損約2.34億元，有待審核。

涉及的三家項目公司，分別持有浙江省義烏市稠江街道商住項目、江蘇省徐州市經開區城東大道南、鯤鵬路東的住宅項目，以及江蘇省徐州市銅山區徐蕭公路北側、泉潤公園東側的住宅項目。上述物業全部仍在建設中；而中國海外宏洋方面本身持有上述項目公司的部分股權。

此外，雅居樂的附屬公司擬向海螺創業的間接全資附屬，出售5家項目公司的股權，預計自交易錄得收益約1.26億元，所得淨額將作一般營運資金以及未來業務發展。另外該企指，亦擬向對方出售湖南惠明環保科技有限公司的90%股權，但仍待進一步磋商，交易可能會或可能不會進行。