雅居樂連環出售資產 涉資逾21億人幣
2022年01月28日 23:19
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內地民營開發商繼續出售資產為公司「輸血」！雅居樂集團(03383)周五晚公布兩宗交易，包括擬向中國海外宏洋(00081)間接全資附屬出售三間項目公司的股權及貸款，同時擬向海螺創業(00586)的間接全資附屬，出售5間項目公司的股權及貸款，兩宗交易涉額逾21億元人民幣(下同)。
在與中國海外宏洋的交易方面，雅居樂預計將收取交易所得款項總額多達10億元，包括出售有關股權的代價2.5億元，及轉讓出售貸款代價約7.49億元。完成後，料將錄估計虧損約2.34億元，有待審核。
涉及的三家項目公司，分別持有浙江省義烏市稠江街道商住項目、江蘇省徐州市經開區城東大道南、鯤鵬路東的住宅項目，以及江蘇省徐州市銅山區徐蕭公路北側、泉潤公園東側的住宅項目。上述物業全部仍在建設中；而中國海外宏洋方面本身持有上述項目公司的部分股權。
此外，雅居樂的附屬公司擬向海螺創業的間接全資附屬，出售5家項目公司的股權，預計自交易錄得收益約1.26億元，所得淨額將作一般營運資金以及未來業務發展。另外該企指，亦擬向對方出售湖南惠明環保科技有限公司的90%股權，但仍待進一步磋商，交易可能會或可能不會進行。
值得留意的是，雅居樂在本周一(24日)才宣布擬以代價18.43億元，悉數出售廣州利合房地產開發約26.66%股權及貸款，予中國海外宏洋的控股股東——即中國海外發展(00688)旗下本身持有該合營公司20%股權的公司。