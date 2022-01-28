【產經評論】疫情加息兼走資　港樓當災苦交煎

新冠肺炎第5波疫情正在香港各區擴散，弄得新春前的消費旺季不旺，企業與打工仔愁對年關！奈何3月美國將啟動加息周期，意味債務利息成本趨升，套現減債的壓力勢增，加上正值港人移民潮，資產所承受的沽壓正從四方八面而來。港股不振已是不爭的事實，近月港樓價格亦見疲態，多重利淡因素夾擊之下，只怕後市震盪難免。港府宜及早部署加大力度穩經濟，善用儲備解民憂，化解經濟危機！

農曆新年將至，但香港每天都充斥疫情的負面消息，市民因防疫減少活動，打工仔因檢疫影響收入，企業更是愁對淡靜市道。這局面再持續多一兩個月，只怕不少企業都抵不住「春寒」，要結業收場，更多港人要加入失業大軍。

新一波疫情既然已爆發，亦需時間來處理，這也意味短期內難實現兩地通關。由於香港奉行「動態清零」，外籍人員出入境往來大受影響，正手減少在港業務，或轉到新加坡等地。雖然港府擬於農曆新年後縮減入境隔離天數，但能否安撫國際企業營商訴求仍須觀察。

禍不單行的是，美國預告3月啟動加息周期。利率趨升，意味債息成本上升，企業重組資產套現應付債務的壓力增加，供樓一族亦一定程度受影響。即使利率不會一下子大升，但利率趨勢預期逆轉，足以影響企業資本投入及消費意欲。更何況香港實施港元聯繫匯率，港息與美元步伐或有異，但大方向必然一致。

當低息環境告終，物業市場必然會受影響。港樓雖供不應求，但不代表樓價不會調整。事實上，回歸以來樓市供不應求的格局一直存在，但1998年金融風暴後樓價急跌，仍叫不少港人心有餘悸。刻下香港亦正處移民潮，中美博弈更令國際都會角色處於夾縫之中。將眼光北望大灣區，可是疫下通關無期，加上內地經濟增長放緩，一日疫情未斷，「清零」政策持續，兩地融合受限。繼港股走弱，近月二手樓價亦有回落之勢。

本來，香港是自由市場，資產價格有其周期性，可升亦可跌，該平常心看待。只是這些年全球量寬嚴重扭曲資產價格，當貨幣政策逆轉，修正亦必然來得猛烈，最怕是調整失序，變相在經濟傷口上灑鹽，引發骨牌效應。

經濟一環扣一環，樓市豈能獨善其身。年初已有多間投資銀行預計，今年港樓價至少一成。首季經濟開局如斯，只怕港樓的調整壓力或比市場預期更大。如何妥善管理風險，堅定推動穩增供應的房策，就成為港府施政的一大挑戰！