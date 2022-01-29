東方日報B1：A股牛年不牛　官媒籲托

全球收緊銀根的擔憂不斷蔓延，拖累各地股市重創。明言貨幣信貸總量穩定增長的中國內地，在疫情持續、經濟改革及中美博弈等多重因素夾擊下，股市亦難免受影響。今個牛年「埋單」計，滬綜指及深成指分別急瀉8.03%及16.5%。不過，瑞士信貸分析師預計，今年上半年中國人民銀行將進一步降低存款準備金率，即預計「放水」行動陸續有來，故上調中國股票評級至「增持」。

內地官媒本周連環發功刊文號召「挺起A股脊樑」，繼周三有4大官媒集體發文力挺A股中長期走勢，當中的3大官媒相隔一日於周五再度發聲，對優質A股公司拋出大手筆回購及股東增持計劃以提振市場信心、基金公司斥巨資掀起自購潮傳遞積極信號，予以肯定。

7大公募基金巨頭日前應聲托市，紛掏出自有資金投入自家國內股票型基金，包括易方達基金、南方基金、華夏基金、嘉實基金等，擬出資由5,000萬元（人民幣‧下同）至兩億元不等。易方達基金公告稱，基於對內地資本市場長期健康穩定發展的信心，該基金出資一億元，申購旗下主動偏股型公募基金，並承諾持有至少一年。同時，大型私募基金亦加入大手筆自購潮，據內媒統計，今年截至周四止，已有近30家基金管理人上陣，投入自購金額逾10億元。

今年1月以來，滬綜指及深成指分別累計大跌7.65%及10.29%，深圳創業板指數更急挫12.45%。不少機構分析認為，短期外圍市場成為擾動A股的最重要因素，無論是美聯儲加息還是地緣政治風險，都對市場情緒造成衝擊。外媒指，中國證監會本周與西方頂級銀行和資產管理公司的高管舉行會議，主要為去年實施前所未有的監管整頓後，消除外資對經濟前景的疑慮。

惟外媒引述中證監國際合作部主任申兵指，下月起實施的《網絡安全審查辦法》列明掌握逾百萬用戶個人資料的營運商，如要赴境外上市，須申報網絡安全審查。新規不僅適用於希望在港發行H股的內企，還適用於以往不需當局審批的「紅籌股」，即在境外地區如香港註冊成立又具中資背景的企業。

面對環球市況不穩，人行官員卻預告今年加大跨周期調節力度，貨幣政策司司長孫國峰就刊登署名文章詳述今年貨幣政策4大重點，提到綜合運用多種貨幣政策工具適時、適度投放流動性；持續緩解銀行信貸供給的流動性、資本和利率3大約束，培育和激發實體經濟信貸需求，引導金融機構有力擴大信貸投放，增加對信貸增長緩慢地區的信貸投放；必要時可再進一步增加再貸款額度，引導金融機構加大對三農、小微企業的信貸支持力度等。

計及本周最後一個交易日，人行已連續3日進行2,000億元的14天期逆回購操作，一周累計淨投放量共達4,000億元。不過，外資無視官媒、基金及官員的積極信號，連續兩日拋售逾百億元A股，其中周五(28日)透過滬、深股通淨沽出124.65億元，明顯有別於整個牛年狂買A股逾4,000億元的風格。

滬深3大指數在牛年收爐日亦見分化，滬綜指及深成指全日各跌0.97%及0.53%，收報3,361點及13,328點。深圳創業板指則反覆上漲0.07%，收報2,908點，卻未能收復牛年以來約14.78%的跌勢。盈喜過後的寧德時代股價周五升逾3%，整個牛年計股價更進帳43.6%。

瑞信分析師Andrew Garthwaite在報告中稱，留意到內地流動性過剩開始改善，中國股票往往會在這種情況下有所表現，故該行對中國股票的評級從此前的「持平」上調至「增持」，並認為科技行業和整體市場會有相對的收益修正。前海開源首席經濟學家楊德龍亦指，趁市場調整之際，不妨布局被錯殺的優質龍頭股，大消費、新能源和科技互聯網是受惠經濟轉型的3大方向。