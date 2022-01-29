科技股發力反彈　道指收漲564點

大型科技股大力反彈，帶動美國股市周五(28日)做好，道指收報34,725點，升564點或1.65%；標指收報4,431點，升105點或2.43%；納指收報13,770點，升417點或3.13%。

全周計，道指累升1.34%，結束連續3周跌勢；標指累升0.77%；納指則累升0.01%。

值得留意，美國上月核心通脹續創逾38年來新高，料進一步支持聯儲局加快「收水」的決定。最受聯儲局重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)物價指數出爐，上月PCE物價按年增長5.8%，為1982年6月以來最高；其中能源價格大漲29.9%，食品價格亦上漲5.7%。不包括食品和能源的核心PCE物價指數按年漲4.9%，為1983年9月以來新高。

美股今年開局出師不利，3大指數均出現不同程度的調整。對沖基金橋水聯合基金聯席投資總監詹森認為，投資者不應寄望聯儲局很快就會救市。他表示，當局能接受股市再跌15至20%，這樣能減少市場存在的泡沫，對央行而言並非壞事。

蘋果公司(Apple Inc.)業績勝預期，上季收入及盈利齊創新高，其股價全日升6.98%，收報170.33美元。其他大型科技股做好，Meta收漲2.4%；亞馬遜急升3.11%；惟Netflix回軟0.61%。

全球最大付款網絡公司Visa公布截至去年12月底止首季收入按年升24.12%至70.59億美元，主要受國際旅遊及網上消費帶動；純利增長26.64%至39.59億美元；每股經調整盈利1.81美元，勝預期。Visa股價周五急升10.6%，收報228美元。