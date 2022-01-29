1周10大驚奇︰聯儲局「鷹姿」震散股市　美股仲要跌幾多？

歐洲地緣政治局勢危機、美國聯儲局加息預期升溫等消息，引發全球金融市場震盪。過去靠印錢來支撐經濟，結果形成資產泡沫的美國亦自食其果，美股3大指數年初至今已出現調整，而在通脹高企的環境下，早已技窮的聯儲局也只能坐視股市暴瀉，對此愛莫能助...

【1、基金估聯儲局坐視股災 料美股再跌20%】

聯儲局近日展露了「鷹」派的姿態，美股即遭遇重挫。對沖基金橋水(Bridgewater Associates)聯席投資總監Greg Jensen認為，聯儲局可能可以接受股市再跌15%至20%，而不改變態度。這意味標指將跌至3,500點附近，接近新冠疫情前的水平。

Jensen解釋，當前美國通脹來到40年來的高位，勞動力短缺，而且由於供應鏈威脅，企業正在累積庫存。這種情況下，聯儲局並沒有理由阻止股市的拋售潮，因為今次的拋售打擊了最具投機性質的股票。他直言：「從聯儲局的角度來看，資產價格有所下跌並不是一件壞事，所以當局會任其發生。」

他認為，聯儲局會讓股市繼續下跌，但這也取決於下跌的速度如何，而過去幾周的跌勢，多數是健康的，因為消除了一些金融資產的泡沫，像是虛擬貨幣。

最近發生的很多事情，其實只是很簡單的現象——此前聯儲局不斷印錢，資產市場被注入了「過剩的流動性」，惟聯儲局正在撤出貨幣刺激政策，但沒有足夠的買家來補足差額。

他續稱，聯儲局並不希望市場崩潰，但願意讓資產市場重新定價，至更能反映實體經濟的水平，並關注資產價格下跌是否會對創造就業產生影響。

【2、聯儲局更趨鷹派 經濟藏暗湧】

美國去年第4季實際國內生產總值(GDP)以年率計按季增長6.9%，遠超預期。上季經濟表現雖然好過預期，但高通脹所帶來的貨幣政策「收水」壓力，正不斷蠶食經濟增長前景！聯儲局在議息聲明中直言加息將近，似乎是要彌補此前放任物價上漲而無所作為的決策錯誤。現時3月加息已成為市場共識，機構更估計，首次加息的幅度可能達到0.5厘，比市場原先預期的更「鷹」，亦為前景添上陰霾。

對於美國經濟而言，目前最大的挑戰自然是持續高企的通脹，以及聯儲局「收水」帶來的衝擊。聯邦公開市場委員會(FOMC)於最新的聲明中直言，鑑於通脹持續高於目標水平，故「很快」就會加息。聯儲局主席鮑威爾在議息後記者會上亦大肆「放鷹」，先是承認了通脹比預期中更為持久；又稱如條件允許，會考慮在3月加息，更不排除之後每次議息會議都會加息。

不過，有「華爾街金童」之稱的傳奇基金經理、綠光資本創辦人艾因霍恩(David Einhorn)表示，無論現在聯儲局採用何種措施，高通脹最終都會導致經濟衰退。他表示，隨着通脹達至近40年高位，物價上升已變得根深柢固，聯儲局將不得不犧牲金融市場的優先地位，以打擊通脹為首要任務。

鮑威爾保持其一貫講話「模棱兩可」的作風，不肯明言加息的幅度以及步伐，惟日資券商野村、內地券商中金，以及美資基金公司景順等均預期，當局可能在3月首次加息時上調利率0.5厘，比市場此前預期的更「鷹」。

【3、傳奇災難預言家︰經濟最好時期已過】

作為世界上最大的經濟體，美國經濟頹勢恐衝擊全球。「傳奇災難預言家」、資產管理機構GMO創辦人格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)警告，世界需要為通脹、增長放緩及勞動力短缺做好準備；人類追求生活的過度透支已引發「超級泡沫」，寬鬆貨幣策推高了資產價格，從而加劇了經濟不平等及社會分裂，過去25年的「金髮女孩經濟(即最美好時期)」即將結束。

他直言，過去一個世紀人們追求更高的生活水平，造成土壤貧瘠、毒害生態系統、氣候變化導致野生動物消失、生物多樣性受到威脅，人類繁衍能力也開始放緩。這一切都是不可避免，原材料短缺、嬰兒潮一代退休、出生率下降，以及地緣政治緊張局勢加劇，這些趨勢已醞釀數十年且幾乎無法阻擋。

【4、市場押注英倫銀行加息更激進 2月料有行動】

美國聯儲局貨幣政策立場向鷹派轉向，目前交易員正押注英國央行將同樣走上更激進的加息道路。貨幣市場顯示，交易員一度完全消化了2月份加息0.25厘的可能性，並預期銀行利率上調至0.5厘。日後的緊縮預期也一併提前，交易員們押注6月份就將加息至1厘，之前的預測是8月。

英國國債2年期孳息已達到2011年以來的最高水平，通脹亦創30年新高，對於貨幣政策決策者需要更果斷行動以遏制通脹的猜測甚囂塵上。

道明銀行資深歐洲利率策略師Pooja Kumra表示，自去年12月加息以來，市場就沒有聽到許多英國央行官員的表態，所以難以判斷貨幣政策委員會成員會在多大程度上抵制市場想法。

【5、美股大好友轉軚 預言納指見熊】

聯儲局態度轉「鷹」，觸發美股持續回吐，就連華爾街大好友、美國賓夕凡尼亞州大學華頓商學院教授西格爾(Jeremy Siegel)都轉軚，認為美股震盪尚未結束，直言以科技股為主的納斯達克指數可能會陷入熊市。

外媒報道，長期看好美股的西格爾預測，聯儲局今年將會加息最少4次，是股市估值的風險。他預期納斯達克100指數將會由去年11月的高位調整20%，意味要在目前的水平再跌逾7%。至於更廣泛的納斯達克綜合指數亦正醞釀熊市，而標普500指數將下跌約10%。

他又預期，美國今年通脹維持7%，周三(26日)將看到聯儲局主席鮑威爾的鷹派作風。

【6、歐洲商會：香港或後年才恢復全面通關 勢嚇走外資】

外圍市況不穩之際，香港經濟前景也不容樂觀。香港歐洲商會的內部評估報告顯示，香港的「半封關」狀態可能還會維持一段長時間，有機會到2024年才恢復真正的全球通關。此舉將會大大降低香港對國際企業的吸引力，並且局限了香港為內地經濟作出貢獻的潛力，最終流失大量在港工作的外藉人士，規模可能是有史以來最大。

報告認為，直至內地研發出有效的mRNA疫苗並廣泛接種後，香港才可以真正恢復全球旅遊，可能要到明年或2024年初才能實現，建議企業做好準備。報告又估計，香港疫情一旦失控，港府可能會進一步收緊入境限制。不過報告認為，內地及香港堅持零確診、完於隔絕於國際社會的機會不大。

【7、外資睇淡香港？傳富國銀行擬售上商銀行20%股權】

外媒報道，富國銀行正計劃出售香港上海商業銀行20%股權，估計可套現近10億美元(約78億港元)。

據報，主因該行認為上商不再具有戰略意義，但目前尚未作出最終決定，或會決定將該批股份保留更長時間。富國銀行代表不予置評。

資料顯示，資產規模屬美國第3大的富國銀行已出售多項資產，以提高盈利能力；包括去年以大約21億美元將資產管理業務出售予一個私募財團，早幾年亦出售一家商業地產公司及一個退休計劃服務部門。

【8、高盛料俄烏局勢不影響能源輸送 但呢兩樣食材要留意...】

市場高度關注俄烏緊張局勢會否影響全球的能源供應，大行高盛稱，烏克蘭緊張局勢升溫，但相信石油及天然氣輸送不太可能受到巨大影響。

高盛商品研究全球主管Jeff Currie稱，該行基本預期情境是「不會中斷」。他解釋，制裁或意外事件是烏克蘭局勢中可能擾亂原材料市場的兩個主要潛在來源，但制裁導致的供應阻斷將是「兩敗俱傷」，因「停止能源過境烏克蘭輸送不符合任何一方的利益」。

不過，他表示，油氣價格可能有上行空間，且由於烏克蘭是小麥及玉米的主要出口國，糧食價格值得關注。

【9、美商務部：全球晶片短缺恐持續至年底】

除了能源與糧食外，全球半導體短缺已困擾市場多時，美國政府坦言，有關情況將至少持續到今年下半年，這將給包括汽車製造商和消費電子行業在內的眾多美國企業帶來長期壓力。

美國商務部長Gina Raimondo周二(25日)表示，美國官員計劃調查汽車和醫療設備製造商所用晶片存在價格欺詐行為的指控。

在與記者討論商務部的行業調查結果時，她表示，「我們離走出困境還有相當一段距離，因為其與半導體供應問題有關」。

該份基於來自晶片供應鏈150多家公司的報告顯示，「晶片供需存在嚴重、持續的不匹配，受訪企業認為這些問題在未來六個月內也不會消失」。

報告稱，儘管拜登政府為緩解供應短缺問題努力了好幾個月，但半導體供應鏈仍脆弱，指「需求繼續遠遠超過供應」。

Raimondo說，庫存中值從40日下降到不到5日，「對我來說，這個數據表明了供應鏈有多脆弱：庫存只夠用5天，沒有出錯餘地。」

商務部的報告反映出拜登政府在應對危機方面可用選項有限，這場危機已導致電子設備生產推遲、汽車行業被強制停工休假。晶片短缺也是推動通脹升溫的關鍵因素，不僅白宮為此心煩，還可能威脅到11月中期選舉結果。

【10、Bitcoin大跌近半 薩爾瓦多總統窮到去麥記打工？】

近日比特幣價格大挫，一度跌穿3.4萬美元，較早前高位已腰斬；而去年將比特幣定為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多，目前面臨帳面損失千萬美元的窘境。

薩爾瓦多總統Nayib Bukele早前更於社交媒體上發布穿上麥當勞制服的照片，自嘲要去麥當勞打工。此舉是為回應網絡上的笑話，當比特幣價格大跌，投資者要去麥當勞打工以賺取低廉的工資。此舉引來網民熱議，當中狗狗幣聯合創始人Billy Markus留言，「歡迎加入麥當勞家族」。

雖然比特幣跌跌不休，惟Bukele於上周曾稱，薩爾瓦多以1,500萬美元再購410個比特幣，令其國庫存量升至1,500個。