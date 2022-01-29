致富智庫：虎年就到喇！提早醒你職場開運貼士...

新冠肺炎突襲，大家於剛過去的2020年及2021年都過得很不容易。踏入2022年已經將近1個月，仲有3日正式「送牛迎虎」，想新一年虎虎生威，獲得幸運之神眷顧？小編預早醒你以下8大職場開運貼士，運用有法，隨時好運自然來！

【1、正面心態 勝於一切】

俗語有云，「心境改變命運」。首先要學懂揮別過去不愉快的回憶及思想，穩定好自己不安的情緒，保持冷靜思考，皆有助於新年運勢高漲。正如心理專家所指，正面、樂觀的人，總可找到生命的出口，而努力的人總會穫得更多。

邁向新一年，你必須全新規劃及釐清個人目標，並集中注意力，然後一鼓作氣去完成，盡可能脫離渾渾噩噩、模凌兩可的狀態。

但設立目標之前，最好先解決「拖延症」，因為這將會阻礙你切實達成新目標。在訂立目標時，宜以短期小目標作為起點，再一步一步加大到中、長期目標。這樣由淺入深的部署，有助達成夢想。否則，很容易因為難度過高而放棄執行。

【2、身體健康 戰無不勝】

正所謂「禍從口入」，表明無論是日常進食，抑或言談舉止，在新一年兩者都要份外小心。

對於不少打工仔來說，每日一啡不可少，除可為沉悶的工作帶點提神作用，部分「白領」人士將飲啡文化視為工作生活品味之一，非常講究。

不過，新一年總要有個好開始吧！咖啡，大家可以照飲，但女士們及減肥一族就要忌飲「飛沙(即「砂」，代表沙糖)走奶(淡奶)」的齋啡。於新正頭佳節，不妨加點甜，改飲香濃咖啡相信是一個不錯的選擇。同時，亦要暫時避食銀杏，喻意全年不會「食白果」。

另外，有健康的身體亦很重要，戒掉不良壞習慣如吸煙及酗酒，好好調理身體，注意多休息之餘，盡可能抽出空餘時間去做適當運動，以強健體魄。

【3、潔淨環境 儲正能量】

當身心皆健康，外在環境亦不可忽略。新冠肺炎疫情仍然嚴峻，保持環境清潔，勤打掃已是基本頭等大事。新年新氣象，無論住宅或工作環境都好應該認真地大掃除！

新一年要去舊迎新，建議來個一年一度的斷捨離，重新檢視自己的東西，將已殘舊的物件棄掉，把家裏多餘的衣服及用不着的物品捐出，改善髒亂的環境，換個乾乾淨淨的空間，將有助好運到來。

所謂居家有置，風水師更加建議屬虎的人士，可以將床上用品更換為灰色或者藍色，可有助提升睡眠質量，改善健康。

工作環境方面，要保持桌面整齊清潔，不要在桌上放置垃圾桶，減少污穢之氣聚集，亦盡量不要擺放不相關的雜物，相信比較之下，公司高層或老闆會更樂意見到員工桌面乾淨簡潔。

除了長輩教落年三十晚要用碌柚葉沖涼，取洗走頹氣之效，打工一族亦可自備碌柚葉水抹淨辦公枱、座椅及抽屜等，之後可應應節，貼上合宜的新年恭賀揮春或裝飾，祈求工作順順利利。

【4、妝容衣着 首要醒神】

如果你相信風水命理，除命格外，外在的髮型、妝容及衣着都會影響一個人的運氣。新年雖然不用着到全身通紅儼如一個利是封，但亦不建議穿素色、沉色或全身黑色打扮，黑色無疑是型格的代表，但同時亦給人陰沉、晦氣的感覺，宜換上如粉色等鮮色系的衣服，以給人活力及朝氣。

女士可以化淡妝，男士頭髮要企理，最好露額，感覺特別醒神。堪輿學家特別提醒屬虎的朋友，因他五行為陽木，對應的顏色是綠色、青色及翠色，在本命年內不宜穿這幾個顏色的衣服，建議可以多穿如紫色及藍色的衣服。

至於屬牛、屬雞、屬狗及屬豬的朋友亦有穿衣貼士醒你。有大師指出，今年屬牛的人運勢非常強，事業運及財運皆旺，且會獲貴人相助，建議換上海軍藍衣着，以展現出果敢的一面。屬雞的朋友事業運將上升，不妨穿上灰色調「助攻」。肖狗的朋友無論事業、財運及健康運整體都在水準之上，建議穿招財的黃色衣服或配飾。屬豬的朋友在職場、股票及地產投資將會獲得可觀回報，建議以粉紅色搭配以催運。

【5、嚴選催運百搭配飾】

選好合適的衣着款式，配包、鞋履及配飾同樣要講究。其中代表吉祥與好運的飾品，例如招桃花的粉水晶、防小人的黑曜石，以及招財貔貅等等，據講都有助改善個人氣場，佩戴適宜可令心情愉快，或多或少都有助個人運勢向好。

堪輿學家建議，除了日常穿搭之外，屬虎的人還要多多利用自己的幸運顏色融入到生活當中，比如參加重要場合的時候，愛美的「虎女」可以選擇佩戴紅寶石項鏈，此舉除可凸顯自身氣質，同時也可以增加事業成功的機會。

【6、粉飾辦公室 旺事業】

上面已經提過要執乾淨辦公的地方，讓你工作上來可以更加起勁。有風水師進一步教路，首先從擺位入手。

由於龍位屬水，水往低處流，所以龍位的擺設要高於虎位，例如擺放較高的置物櫃，會有助升職加薪。

而高櫃或牆身亦有遮擋之意，如無大物在背後遮擋，會削弱運勢或容易招煞；同樣若座位後方是窗戶或門口，會令人容易坐立不安、心浮氣躁；背面屬行走通道，人來人往亦易於影響個人專注力。因此，如果座位欠缺「靠山」，不妨加高椅背，以助化解煞氣。

風水上亦有所謂「左青龍、右白虎」之說，龍動虎靜，專家建議將會發出聲響的東西擺在左手龍邊，如電話；而右手虎邊則適宜放文件及書籍等靜態物件。另垃圾桶亦宜放在座位右邊。

專家又指，宜用流動性強的綠色物品，如四支富貴竹擺放在辦公室的文昌星及財星位置，以增強事業運。

事實上，於工作的地方添置綠色植物，可以紓緩眼睛疲勞之餘，亦有助放鬆心情，除了開運竹外，亦可考慮金錢樹、萬年青及多肉植物等，但避免仙人掌等有刺的植物。而不少OL更喜歡放一些粉晶等水晶擺設吸納桃花運，都是不錯的做法。

【7、人際關係佳 利發展】

良好的人際關係亦對事業發展有莫大幫助，俗語有云「識人好過識字」，所指不是叫你不勞而獲，靠人上位。從正面看，在公在私都應該打開心扉交朋結友，擴闊自己的社交圈子，多參加活動去接觸不一樣的人，你將會看到更大的世界，且可多與知識或技能好過自己的人交際，以強大自己的認知。廣結善緣可以製造出更多的潛在機遇，或成為你在2022年改善工作條件、待遇或開展商業計劃的契機。

若有空餘時間，可以多看書及報讀課程去增值自己，日常工作亦可試試多主動承擔，適當時候更可展示自己的組織及領導能力。

【8、吉日開工 廣招好運】

至於2022年開工吉日是2月4日年初四。當天大家可以預早小小時間起身，慢慢享用一個豐富的早餐才出門口，若時間充裕的話，返工前，更不妨多走幾步，取其「行個大運」的好意頭。如今人人戴口罩，建議戴上有賀年氣氛的口罩，以增添節日氣氛，同時不忘要笑面迎人，向同事、主管及老闆拜年、逗利是，廣招旺氣。

疫情下，為減低傳染的機會，部分公司仍然採取在家工作(WFH)模式辦公，大家別擔心，建議可以透過電子郵件方式，又或時下流行的社交平台如WhatsApp等，與上司、同事及工作夥伴「隔空」打個招呼，說些新年吉利賀詞。如果正在放假的打工仔可以循例開下家中電腦，整理一些文件檔案，甚至回公司一趟啟動電腦，象徵吉日已經開工亦可。

以上方法僅屬建議，目的都是想大家開心迎新春。最後，恭祝大家虎年萬事勝意，龍精虎猛，橫財就手，投資一擊即中，賺個盆滿缽滿啦！