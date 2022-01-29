雪佛龍增加今年頁岩油產量10%　料油價未來幾月上試100美元

外媒報道，石油石化能源巨頭雪佛龍(Chevron)計劃將今年美國二疊紀盆地頁岩油產量較去年提高10%，為目前美國頁岩油商中最大的預期增產之一。此外，受地緣政治及供給瓶頸問題正衝擊原油市場，其預計未來幾個月油價將升上每桶100美元。

雪佛龍行政總裁Mike Wirth表示，二疊紀盆地生產狀況健全，且正在好轉，但公司不會受油價的誘惑，而冒險進一步提高產量。

雪佛龍高層在電話會議中稱，2021年德州、新墨西哥州盆地頁岩油每日產量60.8萬桶，預期今年資本支出增加50%後，該地區產量將增長10%，但今年全球總產量將持平或下降3%，其他大型獨立石油商諸如Pioneer自然資源及EOG等業者已將今年預估增長下調5%。

對於未來油價走勢，Wirth認為，全球正自疫情中復甦，石油需求增長速度快過供給增產速度，且地緣政治緊張局勢亦開始衝擊市場，如俄羅斯正在烏克蘭邊境集結軍隊，雖然過去幾年此類政治事件並未真正波及商品市場，如今俄烏衝突正影響油價，相信未來幾個月油價有可能升上100美元。不過，他指，天價的油價不會一直持續下，長期市場仍將重新平衡，屆時價格將會放緩。

另外，雪佛龍最新公布上季收入按年大增90.64%，至481.29億美元；純利50.55億美元，按年由虧轉盈。總結2021年全年錄得自由現金流達211億美元，創歷史新高。