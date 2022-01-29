美聯：料1月整體物業註冊量5900宗　按年跌5%

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年1月首27日整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄5,351宗，按目前走勢推算，估計全月最終約5,900宗，與去年首月6,212宗相比，按年下跌約5%，但仍略高於過去10年(2012年至2021年)首月平均每月約5,806宗水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，若本月整體物業註冊量最終達5,900宗，將會超越過去10年之中的6年首月，分別為2012年1月4,490宗、2014年1月5,817宗、2016年1月3,123宗、2017年1月5,220宗、2019年1月5,589宗，以及2020年1月3,776宗。

●一手私樓及公營房屋超註冊量越去年1月

若以物業類型劃分，以2022年1月首27日註冊量作按年比較，當中一手私樓及公營房屋註冊量已超越去年1月全月，本月迄今一手私樓註冊量錄1,037宗，較去年1月全月急升約79.1%；一手公營房屋則錄49宗，按年升約3.9倍。

●二手住宅註冊量暫較去年1月全月跌逾25%

二手住宅方面，本月迄今錄3,056宗，較去年1月全月跌約25.2%；工商舖、純車位及其他等非住宅物業亦較去年1月全月下跌，當中工商舖錄482宗，按年跌約17%；純車位及其他則錄727宗，跌約23.9%。