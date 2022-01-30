曜熊理財：環球股票基金開局不振

美國聯儲局最新利率決議將基準利率維持不變，符合市場的普遍預期。不過，可能很快會進行3年多以來的首次加息，並將在加息後開始縮減資產負債表。

美國通脹仍遠高於聯儲局長期目標，隨着通脹加劇及勞動力市場強勁，布倫特原油自2014年10月以來首次升至每桶90美元，油價上漲進一步抬高了全球能源成本。原油價格攀升給試圖遏制通脹的各國央行帶來挑戰。

美聯儲未來將繼續調整政策，每次會議上都存在加息的可能性。投資者需要為通脹、經濟增長放緩，以及勞動力短缺的未來做好準備。聯儲局3月份維持利率不變的機會極低，加息0.25厘的概率達93.3%，而5至6月將再加息。

經歷一輪暴跌的全球股票基金本月表現料為疫情爆發以來最差，債券收益率上升，在美聯儲的銀根收緊政策下，再加上俄烏戰爭威脅逼近之際，全球股票市場在2022年將明顯地遜息於過往2年。

投資者可在大跌市時，看作買入機會，由於金融市場升跌是一個迴圈，升跌是平常事。隨着實際收益率企穩，增長股的跌勢將會放緩。泡沫的過度是投資市場正常運作，寬鬆貨幣的需求過往不斷推高了資產價格，如今泡沬面臨爆破，資產價格亦會作出相對的調整。

曜熊理財策略董事 馬煒喬