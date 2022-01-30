陳樂怡：宜對高負債房企保持警惕

美國聯儲局主席鮑威爾急劇趨向鷹派，1月議息會議確認最快3月加息，符合預期，但他補充不排除其後每次會議加息的可能性，增強今年加息4次或以上的預期。會後聲明更提到，「大幅」縮減資產負債表將在加息開始後啟動。儘管未有提及實際開始時間點，但此輪退場節奏較過往周期急進，資產價格的調整幅度將會相應提升，投資者宜注意波動風險。

不過，今年11月為美國中期大選，處理高通脹將會是重要任務。美國去年12月通脹增速稍有放緩，若然通脹持續改善，急進加息的需要下降。然而，預計上半年通脹仍會維持在高位，但下半年才有機會回落。投資者宜跟進通脤走勢變化。同時，美國退場節奏加快，基於中美利差收窄關係，內地貨幣政策寬鬆的空間及時間均有所縮減。故此，預計內地有機會兩會前再有放寬措施。

內地對於內房調控的口吻略為放寬，要更好維護房地產市場健康平穩發展，滿足購房者的合理住屋需求。近期承債式併購個案增加，綜觀近期消息，令到市場看法稍為趨向正面。無疑政策調控見底，風險稍降，但內房隱憂尚未掃除。其一，今年上半年將有高達400億美元的內房債券到期，當中離岸債佔54%，而其中190億美元將於首季到期。即使近期有傳房企可動用預售金，但地方政府為免項目爛尾，以及加劇拖欠工資，恐怕實際執行上，高負債的房企實際到手的金額不多。因此，內房板塊仍會面臨震盪，預計再有房企違約、倒閉，建議投資者對高負債的房企保持警惕。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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