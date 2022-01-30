鄺紫珊：建議分散風險多元投資

面對加息、地緣政治等多方面的不利影響，全球股市都由高位下跌。經濟周期將變得更短暫，預估各國的國內生產總值(GDP)都可能呈現下滑，雖然股市波動幅度將加大，但風險資產仍持續看好。

市場正進入經濟周期中成熟的階段，各國央行開始「收水」，變種病毒確診大增，讓今年全球經濟增長率將會放緩，而將面臨的風險包括：高通脹、變種病毒持續肆虐，以及金融環境緊縮的速度與幅度高於預期。全球通脹相信將在今年第1季會觸頂，至今年底，成熟市場的通脹可下滑至央行的目標水平，但預料新興市場在未來6至12個月的通脹仍難以下滑至央行的目標。

在復甦的階段，大型股及優質股通常表現較佳，具備定價能力的企業表現也較突出，而半導體產業長線有望有較領先表現，因為數位化與零碳排放等轉型題材將為半導體帶來強勁需求，但要留意通脹趨勢將對科投企業帶來負面影響，股價也可能因此下跌。

全球多國股市從高位已大幅下跌，部分市場已有觸底格局，由於企業盈利穩健，預料股市今年可有機會維持正回報；而市場波動將更大，建議分散風險及多元化投資，看好疫情復甦題材，如航空、旅遊、金融機構，以及有望受惠於關鍵轉型趨勢的產業。

另一方面，在目前環境下，資產配置也可考慮有高殖利率題材的高收益債券，隨着債券信用評等持續改善、經濟復甦等利好因素，將可支持高收益債券市場未來表現，加上目前高收益債券市場違約率正處於歷史低水平，投資者可作適當布局。若市場風險上升、波動增加，投資等級債也可發揮資產配置的穩定作用。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊