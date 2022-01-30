陳政深：要揀銀行股？呢隻追落後夠值博...

港股持續走弱，恒指上周失守50天線之後繼續向下，在23,500點附近尋找支持。宏觀因素上，美國收水加息的步伐比市場預期略急，與此同時中國的貨幣政策向寬鬆方向發展，此貨幣政策差難免令資金外流，不利港股。

技術上，恒指已先後失守100天、50天移動平均線，以及保力加通道中軸，意味先前的中期反彈或已屆完結。中線而言，指數有機會繼續在其原來軌迹之上，向21,500點的下跌目標進發，而短線則須先測試23,500點的支持，再下試23,000點的前打底水平。

加息迫在眉睫，美國聯儲局幾乎肯定將在3月份加息，銀行股是少數在逆市之中走俏的股份。理論上，息口環境向上，有利銀行的息差擴闊，從而對利息收入正面。然而，內銀股所在的中國，貨幣政策趨於寬鬆，加上過去一段時間可見，中央政府三番四次催促銀行加緊對中小企放貸，其中線的投資水位，或許未如國際銀行股及本地銀行股。

股價走勢方面，過去半年，行業增長中位數為3%，恒生大致同步，渣打卻已升了20%，滙控升了33%，以其相對穩健的作風往績而言，大有追落後的條件，揀銀行股，恒生具不俗值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，持有滙控股份權益)