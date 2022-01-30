郭家耀：料未來幾個季度快手股價將上漲　因為...

快手(1024)股價由去年2月中的高位回落近80%，主因公司早前幾個季度業績表現令人失望。不過，隨着公司進入盈利修正期，預期未來幾個季度將推動股價上漲，加上內地對數字經濟業監管明朗化，相信有助行業有序穏定發展。

從行業發展方面來看，內地互聯網業發展已發展到成熟階段。整個行業的活躍用戶也漸趨飽和，截至去年6月，內地網民規模已達10.11億，增速由2020年中的9.9%，下跌至7.67%。因此，互聯網企業要繼續走下去，方法之一是找對合作夥伴，互補不足，才能有新的發展方向。

快手早前宣布與美團達成互聯互通戰略合作，加快進入本地生活行業，相信將有助提高變現能力。公司在2022年元旦、春節消費旺季，靠著自身流量和老鐵的消費能力，試行在快手平台打通內容場景行銷、線上交易及線下履約服務能力。

面對互聯網行業的用戶增長空間所剩不多，美團和快手的合作不但各取所需，亦回應了監管者的要求。對快手來說，更是可以加快爭奪本地生活行業市場，並通過豐富消費場景，提高用戶黏性。

事實上，快手過去半年的營運策略，已轉為重質不重量。用戶增長、用戶參與度、以及變現策略的運營上改變，將推動未來的利潤率。自去年第3季起，單用戶運營成本優化效果顯著，加上今年第1季冬奧會內容帶動，相信快手的全平台用戶群及全年流量仍將穩健增長，預期今年盈收將顯示不俗的改善，包括(1)營銷服務的變現能力將更高；(2)用戶滲透率提高，以及買家購買金額增加，帶動電子商貿GMV將快速上升；(3)電子商務轉換率增加。投資者不妨關注去年第4季業績表現，若業績對板，將有機會調整今年上半年盈收預測。

至於互聯網業政策方面，日前內地九部委聯合發文《國家發展改革委等部門關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見》，提出要推動平台經濟為高品質發展和高品質生活服務。同時，要降低平台經濟參與者經營成本(包括支付結算、平台佣金、流量支持等)，推動構建有序開放的平台生態，促進平台經濟參與各方平等互利、合作共贏，反映監管框架明確。加上文件提到，避免影響、中斷平台企業正常經營活動，均有效提升政策可預見性。隨着內地經濟穩定增長，基數調整後，預期早前受壓制的市場風險偏好及估值有望修復。目前中國科技互聯網估值，普遍處於歷史低位，對於長線資金的吸引力逐步提升。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)