【星期一‧炒啲乜】「送牛迎虎」欠北水　港股難企穩？

今個星期就係農曆新年，正式「送牛迎虎」。回顧牛年上周的股市表現，全球受累於俄烏局勢緊張關係，以及科技股被拋售，引發環球股災，其中港股受制25,000點關，恒指全星期累挫5.6%，而科指更創新低、並下瀉9.8%。

另外，美國聯儲局一如預期維持利率不變，但主席鮑威爾意外放「鷹」，並暗示今年加息次數或多達7次；不過，美國上季經濟增長好過預期，全周道指仍升1.3%，結束連續3周跌勢，標指及納指分別升0.7%及0.01%。

疫情反覆下，加上地緣政治風險，港股步入虎年，本周只有1.5個交易日(1月31日年廿九僅半日市)，而已於上周五(28日)收爐的內地A股更要待2月7日(年初七)始復市。在欠缺北水下，以及節日氣氛或蓋過投資熱度，港股交投趨向淡靜，仍有興趣入市的投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，提早發定新年財。

1、【曜熊理財：環球股票基金開局不振】

2、【陳樂怡：宜對高負債房企保持警惕】

3、【葉尚志：贛鋒鋰業股價已反覆調整 上望目標140元】

4、【鄺紫珊：建議分散風險多元投資】

5、【陳政深：要揀銀行股？呢隻追落後夠值博...】

6、【郭家耀：料未來幾個季度快手股價將上漲 因為...】