內地1月財新製造業PMI跌至49.1　遠遜預期並創22個月新低

中國1月財新製造業採購經理指數(PMI)重回收縮區間，由上月的50.9跌至49.1，低過預期的50，並創2020年3月以來新低，顯示經濟下行壓力明顯。

從財新製造業PMI各分項指數看，製造業供給、需求全面趨弱。市場景氣度降低，促使企業減少採購和庫存，採購量指數、原材料庫存指數、產成品庫存指數均跌至收縮區間；積壓工作也有所下降，積壓工作指數近11個月以來首次位於收縮區間。受疫情防控政策影響，供應商供應時間指數進一步下降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年1月製造業景氣度轉弱，供給收縮，需求尤其是外需承壓，就業持續低迷，通脹壓力減輕，市場樂觀情緒仍位於長期平均水平。2021年12月至2022年1月，西安、北京等地出現局部疫情，相關防控措施的加強對生產、運輸、銷售環節有所制約，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」之下的經濟下行壓力進一步凸顯。2022年政策定位仍需以穩為主，優化結構，強化就業優先導向，加強支持小微企業，降低企業融資成本，及時回應市場關切，增強政策可預期性。