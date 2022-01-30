陳茂波：環球市場仍未明朗　財政預算案須穩慎平衡

財政司司長陳茂波在其網誌表示，去年經濟復甦力度較預期好，加上多個經濟環節均呈現向好勢頭，令政府收入在即將完結的財政年度遠高於預期。不過，面對環球市場不明朗因素等，編製下年度財政預算案時一直小心研判及評估，大原則是既支持疫情下的經濟民生，亦須兼顧香港中長期的發展需要和金融穩定，須穩慎平衡、長短兼備，讓香港經濟乘風借力、揚帆前進。

他指出，新一波新冠肺炎疫情打擊經濟，不少市民的工作及收入受影響，對經濟前景感到憂慮，政府在不確定的環境中要積極作為。他透露，本財政年度的實際綜合赤字，由首6個月的1,157億港元高峰，逐漸回落至首8個月的658億港元。

陳指出，上月和本月是本港利得稅和薪俸稅收款高峰，加上財政儲備投資收入在12月份入帳，不難預期截至去年底，政府財政狀況會大幅改善，但年結前政府要支付日常運作開支。根據過去經驗，2至3月的政府開支會大於收入，因此不能簡單推斷今年度的財務數字。

他續稱，環球市場面對疫情對經濟、社會及民生帶來的威脅，通脹上升及息率趨升帶來的風險，以及地緣政治局勢緊張的陰霾，將令全球經濟前景更複雜多變。他又指，新一波疫情令經濟受打擊，不少市民的工入受影響，但政府仍能積極作為。他舉例去年預算案優化百分百擔保特惠貸款計劃，為失業人士提供特惠貸款，並推出電子消費券，刺激本地消費。