美國樓市泡沫重臨？克魯格曼：今次不一樣

美國主要地區樓市平均實質漲幅比2006年的巔峰價位還要高，這是否意味2000年代樓市泡沫的歷史重演？紐約時報專欄作家克魯格曼認為，美國樓市現況跟當年相比，有一些重大差異，因此他對這波樓價飆漲較不憂心。

克魯格曼出，2000年代美國樓價急漲的一大特色，是升勢主要集中在人口稠密，且土地使用受限的大都會區；在房屋供應容易增加的地區，並未見到樓價飆升現象。

到2000年代中，全美平均實質樓價漲幅約50%，勉強可用「低利率」來合理化，但是邁阿密和聖迭戈哥樓價狂飆100%以上，就完全無從解釋起，顯然就是泡沫無疑，結果樓市泡沫終究爆破，並拖垮一大部分金融體系。

對照當下，這回美國樓價雖再度暴漲，情況卻大不相同。克魯格曼出，今輪樓市上揚反映「全國普遍現象」，樓價上漲同時卻未掀起住宅興建熱潮。可能肇因於供應鏈問題，供應增加的速度跟不上需求。

綜合觀之，克魯格曼認為，若把美國當前這波樓價勁揚稱為「泡沫」，這個論點的說服力不如2005或2006年那麼強。這不表示一切都沒問題。例如，一些人付高價買小鎮房產，日後可能後悔，因為一旦供應鏈瓶頸解開，更多新住宅紛紛推出，樓價可能隨之大跌。

但克魯格曼說，這回情況不同，即使一些樓價看來跟2000年代的泡沫近似，「樓市泡沫」並不在他此刻擔心的前十名風險之列。