美股1月難逆轉劣勢　本周關注業績及就業數據

港股周一牛年「收爐」，周五復市如何要還看外圍股市表現。美股3大指數上周因俄烏局勢及美國聯儲局主席鮑威爾「放鷹」等拖累，緊張情緒升溫，市況猶如坐過山車，雖然道指上周五勁彈逾500點，但分析料震盪未完。一來本周市場觀望多家大型美企，如亞馬遜及Alphabet等公布業績，以及周五公布的非農就業數據；二來今年「1月效應」預示全年股市難有運行，2月更是傳統弱勢月份。

鮑威爾在上周議息會議後的記者會表示，不排除今年每次開會都加息。發表言論後，多家大行認為聯儲局今年至少加息5次。高盛預期，聯儲局將分別在3月、5月、7月、9月及12月加息，每次加0.25厘，故年底基本利率將為1.25至1.5厘，且最快在6月開始縮減資產負債表；摩根大通及德意志銀行同樣預測加息5次，美國銀行則預期7次，野村甚至認為3月的加息幅度達0.5厘。

道富環球表示，投資者意識到企業上季業績未如預期理想，會增添市場波動，並需時消化這個過渡期。據外媒統計截至上周五止，約77%美企上季業績符預期，平均盈利僅較預期高4%，遠遜之前四季的平均超預期16%。不過，道富認為，美國經濟應會持續增長，企業盈利料會不錯，足以支撐後市。

值得注意的是，美股有所謂「1月效應」，意思是每年1月股市的升跌，可預示全年走勢，故有「1月跌全年跌，1月升全年升」的說法，短線來說，就是1月跌，2月也會偏弱。目前的情況是今年初截至上周五收市，道指累跌4.44%；標指挫7.01%；納指則瀉11.98%，相信美股周一難以扭跌為升。華爾街普遍認為，貨幣政策收緊速度是影響今年美股去向的關鍵。