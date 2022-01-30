嘉湖山莊套三房成交呎價再跌穿1萬元

年廿八二手樓市仍未見停頓，減價盤續成搶購目標，天水圍嘉湖山莊套三房單位，一個月內減33萬元售出，成交價625萬元，屋苑成交呎價再跌穿1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原蘇浩德透露，北角半山萬德閣A座中層3室，實用面積約992方呎，套三房間隔，叫價1,798萬元，最終以1,725萬元連車位易手，呎價約17,389元，新買家屬於同區換樓客。

●中原表示，北角港運城3座高層D室，實用面積約535方呎，兩房間隔，以1,200萬元易手，呎價約22,430元，新買家屬於外區用家，原業主於1997年以469.9萬元買入，持貨25年帳面獲利730.1萬元，單位升值約1.55倍。

●世紀21日昇陳卓峰表示，北角百福花園德福閣高層D室，實用面積約410方呎，兩房間隔，以700萬元成交，呎價約17,073元，原業主於2014年2月購入，當時作價420萬元，持貨約7年帳面獲利280萬元，期內升值約67%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角豪廷峯2座低層D室，實用面積約569方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,188萬元承接，呎價約20,879元，原業主早於1999年2月以456萬元購入上址作投資用途，持貨近23年帳面獲利732萬元，期內升值約1.6倍。

●利嘉閣馮銳興透露，跑馬地雅詩大廈中層B室，實用面積約1,051方呎，套三房連工人房間隔，單位近日以2,860萬元連車位沽出，呎價約27,212元，原業主於1992年7月以約468萬元購入，持貨約29年帳面獲利約2,392萬元，物業升值約5.1倍。

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九龍區

●香港置業陳澤桁表示，啟德尚．珒溋2座低層C室，實用面積約465方呎，兩房連露台間隔，望園景，以約1.8萬元放租兩星期後，獲外區夫婦洽詢，雙方議價後減價1,500元，以約1.65萬元租出，呎租約35.5元。

●中原陳智欣透露，啟德嘉峯匯2A座高層F室，實用面積約325方呎，一房間隔，享內園景，最新以1.5萬元租出，呎租約46元，業主於2020年11月以約885萬元購入。

●美聯黃家明指，牛頭角得寶花園F座高層4室，實用面積約253方呎，一房間隔，吸引外區客承接，睇好春節後樓市向好，睇樓4小時即決定入市，成交價455.8萬元，呎價約18,016元。

●香港置業林佩玲稱，大角咀港灣豪庭2座中層B室，實用面積約383方呎，兩房間隔，以760萬元放盤約3個月後，獲家庭客接洽，議價後減價32萬元，以約728萬元成交，呎價約19,008元，較市價低約3%，新買家為區內家庭客，睇樓1次即拍板入市。

●利嘉閣郭永峰透露，深水埗雙喜大廈高層單位，實用面積約710方呎，套四房間隔，望市景，以665萬元易手，呎價約9,366元，原業主於2004年8月以約156萬元購入，持貨約17年帳面獲利約509萬元，物業升值約3.3倍。

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新界區

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座低層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，年初原先開價658萬元，連減四口價至640萬元吸客，獲外區客「翻睇」後，再減15萬元，以625萬元成交，呎價約9,827元。

●中原柯勇表示，將軍澳首都1座左翼低層C室，實用面積約729方呎，套三房間隔，另設儲物房，成交價985萬元，呎價約13,512元，原業主於2008年3月以535萬元買入，持貨近14年帳面獲利450萬元，單位升值約84%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢斬竹灣雙號屋全幢村屋，套四房間隔，享海景，叫價2,050萬元，終以1,940萬元成交，減幅約5.4%，原業主於2013年2月購入上址，當時作價1,798萬元，持貨9年帳面獲利142萬元，期間升值約8%。

●世紀21奇豐鄭達昌透露，馬鞍山中心3座高層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，享海景，放盤2個月，原叫價750萬元，減價25萬元，獲買家以725萬元承接，呎價約19,333元。

●利嘉閣彭嘉豪表示，馬鞍山居屋福安花園2座低層G室，實用面積約483方呎，兩房間隔，望公園景，近日已補價自由市場以613.8萬元成交，呎價約12,708元，原業主於2004年1月以約88.8萬元購入，當時已補地價，持貨約18年帳面獲利約525萬元，物業升值約6倍。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田帝堡城3座中層F室，實用面積約753方呎，三房間隔，享園景，原先叫價1,108萬元，累減108萬元或減幅約10%，放盤2個月，獲買家以1,000萬元承接，呎價約13,280元。

●世紀21宇田劉碧珍指，大埔太和中心1座中層F室，實用面積約294方呎，開放式間隔，望市景，原先開價498萬元，放盤2個月，累減47萬元，減幅9.4%，最終以451萬元承接，呎價約15,340元，新買家為用家，睇樓一段時間，即睇即議價入市。

●祥益袁思賢稱，屯門新屯門中心9座高層A室，實用面積約603方呎，三房間隔，原業主由12月中叫價725萬元，累減70萬至655萬元，新買家即睇即買作投資或自住用途，呎價約10,862元。

●祥益林英傑表示，屯門海典軒2座高層G室兩房戶，實用面積約457方呎，區內客因原居所需進行近半年裝修，考慮到上址方便往返視察裝修進度，區內短租盤不多，決定一筆過繳清租期內租金，以月租1.38萬元即睇即租，呎租約30.2元。

●美聯袁佩雲指，青衣翠怡花園6座高層F室，實用面積約368方呎，兩房間隔，區內用家考慮不久即決定入市，單位開價約620萬元，議價後終以588萬元成交，呎價約15,978元。