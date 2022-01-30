【向世界錢進】美國通脹升唔停　衣食住行加到㷫

移民離不開生活，而物價水平的高低，會大大影響生活成本。被不少人視為移民首選目的地之一的美國，近月正面對通脹持續升溫的困局，去年12月消費物價指數(CPI)按年升7%，增幅再創近40年以來最高，市民經濟壓力有增無減。即使踏入2022年，萬物齊漲情況未見減緩，衣食住行均要做好預算。

通脹大環境下，衣履鞋襪少不免會加入漲價之列。惟就算不添置新衣，每次洗衣服的成本也正在上升。

美國消費品巨頭寶潔公司(P&G)近日宣布旗下產品新一輪加價，不僅美國本土市場，美國以外的國際市場也將受影響。

公司表示，已通知零售商一些洗衣粉、衣物柔順劑等洗衣產品價格將於今年2月底加價，加幅平均約8%，而部分個人健康護理產品亦會在4月中漲價。

該公司將產品價格上調歸因於原材料、勞動力、運輸費用等上漲推高成本，並預警全球供應鏈問題將繼續推升成本。公司預計截至6月底的財年，在大宗商品、貨運及外匯方面的成本將增加28億美元(約218.4億港元)。

寶潔此前已提高10個類別的產品價格，覆蓋家庭護理、家居護理、嬰兒護理、女性護理、頭髮護理、護膚等。

全球糧食價格自新冠疫情爆發以來一直上漲，按聯合國糧食及農業組織的資料，全球糧食價格在2021年大漲28%，達到10年新高。隨着投入成本增加、全球疫情持續，愈來愈多不確定的氣候情況，全球糧食價格今年要重返穩定水平的希望渺茫。

以橙和橙汁為例，種植區受累於蟲害和不利天氣條件，包括美國在內的全球橙產量大減，與此同時，多年來持續下滑的橙汁需求卻掉頭大幅增長。供不應求下，冷凍橙汁期貨價格在新冠疫情期間飆逾50%，在今月更升至兩年來的高位，同時帶動美國濃縮果汁銷售額上升。

由於出現柑橘黃龍病的植物病害，盛產橙的美國佛羅里達州去年收成非常稀少，美國農業部預計該州只生產了4,450萬箱橙，這是自1944至1945年產季以來的最低產量，當時生產了4,223萬箱。

農產品分析師表示，現時市場出現典型的供求錯配，預期消費者在超市中會發現橙和橙汁的價格升幅更大。

此外，玉米和大豆的栽種面積大減，除了使這些主要糧食漲價之外，亦使飼料成本更昂貴，連帶肉食價格也出現上漲趨勢，例如去年感恩節火雞價格就按年大漲24%。

按美國勞工統計局數據，過去一年，美國家庭消費的食品價格升了6.5%，餐館用餐價格平均上漲6%。而果汁和非酒精飲料價格升幅令人咋舌，年初至今已經飆升5.7%。

住屋成本由於涉及的金額遠超其他生活範疇，對市民影響最大。然而，即使面對疫情，受惠於低息環境、房屋供應短缺、建造成本上升、人們置業需求旺盛等因素，美國樓價依然愈升愈有。

全美房地產經紀協會(NAR)數據顯示，去年12月美國現樓銷售價格中位數為35.8萬美元(近280萬港元)，按年升15.8%，連續17個月錄得按年雙位數升幅，且已連升118個月(即9年10個月)，為歷來持續時間最長的連續增長。

成交量方面，上月美國現樓銷量終止連升3個月，按月降4.6%，至以年率計的618萬間，創4個月低，少於市場預期的644萬間。不過，累計2021年全年，美國現樓銷售按年升8.5%至612萬間，為2006年以來最高。

經濟師指，即使上月現樓銷售回落，但下跌原因更多是源於供應受限，而不是人們對住屋需求減弱。雖然在預期按揭貸款利率將上升的情況下，未來幾個月現樓銷售或繼續略有放緩，但近期美國不俗的就業增長、房屋庫存處於歷史低位，仍可為樓市帶來支持。

截至去年12月，美國未售現樓庫存降至91萬套的歷史低位，按月下降18%。市場雖預期聯儲局今年重啟加息，將推高按揭貸款利息，加大業主的供款壓力，但目前市場資金仍然充裕，故最終會否窒礙樓市升浪，還要拭目以待。

在美國生活出行很難不駕車，然而，晶片短缺限制新車生產，汽車庫存過低情況未見緩解，在求過於供下，當地汽車售價愈來愈高。

根據汽車銷售和資訊網站Edmunds，在上月，一輛新車的平均價格為46,426美元（約36.2萬港元），較2020年底上漲14%。該網站預計，即使庫存再次增加、車價出現下降，也不會重返新冠肺炎疫情大流行前的水平。

新車價格貴，民眾可以退而求其次轉買較便宜的二手車，但每天要用的汽油就避無可避。

近期俄羅斯與烏克蘭地緣政治緊張局勢升溫，紐約期油重上每桶80美元，同時帶動美國零售汽油價格上漲。

美國汽車協會公布的數據顯示，1月24日全美零售汽油均價較前一周上漲兩美仙至每加侖3.33美元(約25.9港元)，較一個月前上漲5美仙，較去年同期上漲94美仙。零售汽油價格上漲主要受到國際油市供應緊張、原油價格上漲所帶動。美國能源部數據顯示，截至1月14日當周，美國汽油庫存增加590萬桶，汽油需求較前周的790萬桶增加至822萬桶，供不應求情況持續。

大行高盛發表報告，指由於新冠變種病毒Omicron對石油需求造成的衝擊可能較預期更為溫和，歐洲天然氣價格飆升造成石油的替代需求增加，以及多個產油國供應受擾等因素的影響，油市將出現明顯的供給缺口，預期經濟合作與發展組織(OECD)的石油庫存在今年夏天時將降至2000年以來的新低。這或使今年國際油價將上漲至每桶100美元。另一大行摩根大通更預期今年油價會升至每桶125美元。若然預測成真，看來駕車人士未來多月仍要「捱貴油」。