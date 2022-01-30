普華永道辭任康寧醫院核數師　發現「大額資金流水事項」

據公告，普華永道無法就有關疑慮取得充分合理解釋和證據，進而無法確定後續無法確定後續需要執行的審計工作的範圍以及合理估計後續完成2021年審計工作所需的時間。公司審核委員會遂建議普華永道辭任，後者亦同意辭任；立信獲委任為公司核數師。

普華永道亦建議，董事會組建獨立調查委員會，聘請獨立第三方調查機構就該等事項進行協助調查工作。公司表示，已根據建議組建獨立調查委員會，獨立調查委員會正在進行調查，並將適時刊發公告披露調查事項的結果。

據公告，普華永道發現，康寧醫院附屬公司的一名原個人少數股東及若干附屬公司的現有少數股東的一名個人出資人以及兩名公司的裝修工程供應商，通過公司社工部某位員工和相關財務人員將資金匯入公司財務人員的個人銀行帳戶，這些財務人員將資金取現後通過存現方式存入公司銀行帳戶，公司會計隨後將這些存入的資金作為應收病人醫療費欠款的回款進行了會計處理。

於2019年度和2020年度，上述資金合計約1,443萬元人民幣。公司已向普華永道提供了解釋和部分資料，但基於已執行的部分初步工作，普華永道仍對該等資金流水的商業合理性存在疑慮並要求公司進一步提供解釋和資料。

此外，普華永道發現，公司社工部某位員工於2020年度及2021年1月至6月期間收到五名裝修工程供應商的大額資金轉款約合計979萬元人民幣。該名員工向普華永道解釋該等資金轉款系其受該等工程供應商委託代為採購公司裝修所需的部分材料並提供了部分資料，但截至公告日，普華永道仍需要該名員工及公司管理層進一步提供證明該等資金商業合理性的資料及安排相關的訪談工作。

該行發現，一名裝修工程商、公司附屬公司的一名原個人少數股東及若干附屬公司的現有少數股東的一名個人出資人，與公司的一名高級管理人員有大額資金往來，於2018年1月1日至2021年6月30日期間該等轉款之淨流入金額約950萬元人民幣，該名高級管理人員解釋該等資金往來系其因個人原因的借款，截至公告日，普華永道仍需要該名高級管理人員及公司管理層進一步提供證明該等資金商業合理性的資料及安排相關的訪談工作。

不過，公司補充，普華永道進行該等核查工作是按照中國證監會的特定要求而執行，其核查範圍和要求「超出上市公司年度審計的審計程式和範圍」，因此普華永道在過往年度的H股年審工作中並未執行過類似的核查程式。