大手客斥逾億元購西南九龍新盤相連單位

臨近歲晚，新盤市場仍不乏大額成交。其中，有大手客以逾1億元購入西南九龍項目2個相連單位。周末兩日暫錄約23宗一手成交，而屯門現樓項目佔當中6宗。

●大手客斥逾1億元購西南九龍維港滙II相連戶

最新售出的單位為第1座26樓A室，實用面積1,536方呎，採四房雙套，附多功能房連洗手間，透過招標以5,539.2萬元成交，呎價約36,063元，做價刷新項目紀錄。另毗鄰的第1座26樓B室，實用面積1,432方呎，同屬四房雙套間隔，成交價為4,854.5萬元，呎價約33,900元。

信置營業部集團聯席董事田兆源稱，維港滙系列項目至今累售690伙，套現逾97億元。而近日接獲不少客人查詢該項甩的三房及四房單位，預期虎年成交會增加。

●鴨脷洲逸南今年首錄成交 開放式呎價約27,538元

●御海灣II周末共沽出6伙

●西營盤15 WESTERN STREET三房同類新高價2,139萬沽

有買家於農曆新年前夕入市。萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，周日(30日)錄得30樓A室的成交，實用面積620方呎，三房間隔，成交價為2,139.1萬元，實用呎價約34,502元，成交價及呎價均屬項目同類單位新高。

●堅尼地城KENNEDY 38兩房新高價1,432.8萬沽

●將軍澳MONTEREY複式戶逾4,746萬沽

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，新近透過招標沽出兩伙特色戶，共涉約6,331.65萬元。該盤的第7A座2及3樓B室，為複式平台花園特色戶，實用面積1,609方呎，採四房間隔，連861方呎平台，附連家具以4,746.55萬元成交，呎價約29,500元。

同時，該盤的頂層連天台為第2B座17樓A室，實用面積579方呎，採兩房連儲物室間隔，連492方呎天台，以1,585.1萬元成交，呎價約27,377元。項目至今累售918伙，佔全盤926伙的99%，套現逾114億元，待售的餘貨以特色戶為主。

●旺角雋薈連平台開放式戶611萬沽

納米新盤續錄成交。由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，提供120伙開放式戶。項目自本月初首輪開售至今，累計錄得約46宗成交，佔整體約38%。新近錄得3樓A室的成交，實用面積228方呎，連178方呎平台，以611.3萬元成交，實用呎價約26,811元。

●青衣薈藍錄取消交易個案

●柏傲莊III累計錄153宗終止交易個案 佔總成交量18%

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增4宗個案，單日本月累計有22宗。新近錄得的個案包括1B座46樓A室，實用面積765方呎，三房間隔，原本於去年6月12日及6月21日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1850.1萬元成交，當時呎價約24,184元，惟交易已於周五(28日)終止。