1月新盤洋溢氣氛欠奉　疫襲成交創逾一年最少

虎年即將到來，惟市面上洋溢氣氛欠奉，香港疫情急速轉壞，為樓市「送牛迎虎」敲響警號！於第5波疫情惡化下，新盤市場受壓，交投量因而大減。東網統計，1月份新盤成交量僅暫錄約683宗，不但較上月約850宗下跌近20%，連跌兩個月之餘，更屬2020年12月以來的逾一年新低。

而提供全開放式單位益兆集團控股及俊和發展集團旗下的旺角雋薈於月初起開售，迄今亦已沽出約46伙，佔全盤120伙的38%，已為月內交投量第三多的新盤。該盤26樓E室，實用面積160方呎，連69方呎天台，期內以494.3萬元沽出，呎價約30,894元刷新項目紀錄。

事實上，沒有大型全新盤開售下，部分新盤餘貨本月的銷情不俗。新地的屯門御海灣II已屆現樓，於月內共上載3張銷售安排推售單位，合共售出31伙。包括於剛過去周末沽出的1座21樓D室，實用面積501方呎，三房間隔，成交價1,121.17萬元，呎價約22,379元。

此外，本月新盤交投下跌，取消交易個案反而錄得按月上升，其中新世界發展（00017）的沙田大圍站上蓋柏傲莊III錄得約22宗最多。據一手成交紀錄冊顯示，該盤自公布拆卸重建後，由去年8月至今已錄得153宗終止買賣，佔售出單位845伙的約18%，涉及總成交金額逾24.5億元。

新增個案包括1B座46樓A室，實用面積765方呎，三房間隔，原本於去年6月以1850.1萬元成交，當時呎價約24,184元，惟交易現已終止。

另有購入納米單位的買家「縮沙」。宏安地產（01243）旗下的青衣薈藍，位於18樓A10室的開放式單位，實用面積203方呎，原本於本月22日以518.8萬元售出，呎價約25,557元，惟上述交易於簽訂臨時買賣合約後再未有進展，料買家已取消交易。

根據統計，1月整體新盤市場錄約57宗取消或終止交易個案，較上月約35宗急增約63%，涉及總銷售金額高達7.2億元，相關宗數屬去年8月後、5個月以來按月高位。