恒指無懼美加息　年底睇28500

內地監管風聲雖預計暫時緩和，但港股仍要面臨美國收水的威脅。在內外夾擊下，星展銀行(香港)經濟研究部香港及中國內地股票策略師林子津認為，港股目前最大問題只是信心不足，很多負面因素其實已計入，包括內房債務危機及新經濟行業監管，這兩個風險已降低，就算聯儲局加息，短期內對港股影響也有限，內房及新經濟等估值夠低的板塊有望追落後，遂維持恒生指數年底目標28,500點。

在聯儲局主席鮑威爾上周放「鷹」指或考慮3月加息後，恒指隨即「還原基本步」，由月內高位24,982點回吐至上周五的23,550點。林子津接受本報專訪時表示，過去兩周港股勢頭不錯，已升至近25,000點關，加上接近農曆新年，所以市場有任何風吹草動就「Take profit」(獲利)很合理。

他提醒，美國「收水」固然對美股影響大，但並不代表港股會冧，加息除了是應付通脹的手段外，也不要忘記是經濟有所改善的結果。再者，美國目前仍屬低息環境，就算加速減買債的步伐，亦不會那麼快影響股市，港股本身估值處於低位，「……(加息)周期最尾、或者利率升至某個點，先會見到個影響」。值得留意的是，該行維持對美國今年加息3次的預測。

對於去年恒指在全球表現「墊底」，他指，市場在多項監管政策影響下缺乏信心，以至港股「超賣」，現時不妨進取一些，買入新經濟股或者大型、有國企背景及銷售增長的內房股，當市場出現一些正面信號、信心回來之時，「去年表現比較差的、估值便宜的股份……將會是最優先受惠。」

林續表示，中央政府已持續放寬房地產行業的調控，開始主導一些企業併購，當局更主動澄清企業採取可變利益實體(VIE)公司架構上市的規則。他形容，「今年政府取態並非加規矩，最多是優化去年的(政策)」，當局對房地產行業的支持政策、「降準」等都會是較明顯的催化劑，推動港股估值重估。

長期被監管陰霾籠罩的新經濟板塊方面，他直言，負面因素已充分計入，不需要額外的信號，「大家已經知道玩法……這些(監管疑慮)消除後，已可以重新建立(信心)」，況且新經濟公司的借貸不多，業務受到美國加息的影響有限。他認為新經濟股的買入機會已經出現，「只係睇幾時撳掣(買入)啫！」

談及本港仍受Omicron變種病毒的疫情困擾，他認為之後還有其他高傳播率的變種病毒出現，但按目前重病症和死亡率低，加上疫苗接種率高，疫情最終或演變成地方性流行(Endemic)。雖然不少行業業務受影響，但在股票層面的影響可控，「Reopening play(邊境重啟的炒作)咪押後啲囉。」

該行除了看好內房、物業管理、互聯網及電商外，獲國策光環加持的新能源、銀行及保險等加息周期受惠板塊也一併予「增持」評級，但「減持」中國材料、濠賭、鐵路建設、教育及醫藥保健。至於航空、餐飲、非必需消費品等視乎疫情發展及通關進度的板塊，波動性較大，予「中性」評級。