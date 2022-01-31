周樂樂：聯儲局超鷹講話壓制市場　短線吼低估值高息股

上周是2022年春節前最後一個交易周，然而全球市場卻波濤洶湧。前有俄烏邊境爆發衝突引起美股恐慌情緒上漲，美股一天內最深跌超4%，盤中利好消息傳出最終收回全部跌幅。然而A股卻十分不爭氣，市場幾乎全面下跌，下跌股數多達3,000多只，下跌中位數超4%。 A股的脆弱性和敏感性引得官媒公開發表講話：表示政府仍有很多穩增長的工具可以使用，呼籲A股「挺起脊梁」，機構投資者要發揮壓艙石的作用，A股在政策面和資金面上均有堅實支撐。A股「聽話」地撐了一天之後，在周四再次出現無差別下跌。當然這次下跌就「順理成章」很多。因為周四凌晨，美聯儲主席鮑威爾大超市場預期發布超級「鷹派」講話，他明示今年加息的次數有可能超過市場預期的3次，而且7月份開始就可能採取縮表的動作，就業數據不再是美聯儲調整貨幣政策時最關心的指標，取而代之的是通脹數據將在加息進程中起關鍵作用。講話一出，全球股債應聲下跌，A股也無法置身事外。

雖然說中國已經預測到今年全球流動性將開始收緊，為此已經在年初降息以對沖美國方面的緊縮，並且多次釋放穩增長寬信用的信號。但回顧歷史，過去每當聯儲局採取緊縮的貨幣政策，A股也很難獨善其身。目前來看，A股的獨立性仍然沒有增強，外圍市場的一些風吹草動就成了壓垮A股市場的又一根稻草。

A股的脆弱性其實和國內機構投資者的投資短板有很大關係。國內機構投資者在投資中存在短期化傾向，對負面因素經常過度反應。本周在監管層的號召之後，包括易方達、嘉實、匯添富、中歐、富國等多家基金公司紛紛發布自購公告，合計出資至少10億元人民幣，這個自購額度已經超過2015年股災後的資金。明星基金經理張坤和朱少醒也放寬了大額申購限制。雖然自購能夠提高市場的信心，但是不一定能防止恐慌情況下公募基金要面對的贖回壓力，市場可能未必能在短期內見底。但毫無疑問的是目前A股已經出現了政策底，只是由於基金行業的負反饋效應，可能市場底的出現仍需時日，但目前在A股已經回調相當幅度的情況下，恐慌性割肉行為並不可取，反而應該耐心等待相關景氣度行業估值調整到位再重新進入布局。

海外方面，俄烏衝突估計只是短期的擾動因素，相信外圍市場所受影響有限。但是聯儲局的加息節奏絕對是主導今年全球股票市場表現的主要因素。美股上周的表現就是一個很好的說明。

對於接下來的操作建議，春節後資金重回鬆動狀態，再加上節前A股跌幅過急過大，節後很有可能會有超跌反彈出現。今年由於全球流動性緊張，加上經歷前兩年的全面上漲後，很多行業估值仍然偏高。目前適合把資金放在低估值穩派息的藍籌以規避下跌風險，等到高景氣度板塊消化估值再重新進入布局。

勝利證券副首席運營官 周樂樂