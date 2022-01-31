康方生物腫瘤藥獲內地批准臨床研究

公司指，該臨床研究是一項開放、多中心的II期臨床研究，計劃入組過往未接受過系統性抗腫瘤治療的、不適合根治性手術切除或局部治療、或經過手術切除或局部治療後疾病進展的局部晚期或轉移性三陰性乳腺癌受試者。

另外，該公司的新型腫瘤免疫治療藥物Ivonescimab（PD-1 / VEGF雙特異性抗體，AK112 ）聯合化療對比安慰劑聯合化療治療經EGFR -TKI治療失敗的EGFR突變的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌（ nsq-NSCLC ）的III期註冊臨床試驗於近期完成首例患者給藥。

該臨床試驗為全球首個雙特異性抗體用於EGFR -TKI耐藥的非小細胞肺癌的III期臨床試驗，也是Ivonescimab在肺癌領域的重要布局。