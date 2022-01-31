福晟國際被要求立即償還逾3.7億元貸款 另委任資產接管人
2022年01月31日 07:26
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福晟國際(00627)公布，收到賣方恒生銀行(00011)及第三方(受讓人)(作為買方)日期為2022年1月4日之指讓通知，內容有關由恒生向受讓人指讓及轉讓：就(i)根據恒生及公司全資附屬隆通之間的融資協議項下向隆通墊付的貸款本金金額、應計利息及任何其他未償還金額；(ii)以恒生為受益人而簽立以抵押貸款的抵押文件；及(iii)恒生於名為「九龍喇沙利道6號晟林」發展項目中的若干單位及停車位的所有房產權益以及金置投資及Wise Think Global Limited作為按揭人(兩者均為公司全資附屬公司)及隆通作為借款人以恒生為受益人而簽立有關對該物業的第一法定押記日期為2019年5月31日之按揭而言恒生的所有權益。
隆通亦收到受讓人1月4日發出的法律函件，要求隆通立即償還所有未償還貸款連同應計利息及所有其他融資協議項下應計或未償還款項，在發生多次融資協議項下的違約事件後，有關金額總數約3.71億港元。
另外，集團收到受讓人及聯合及數名接管人及管理人通知，受讓人根據按揭委任接管人及以恒生為受益人，就按揭人(公司全資附屬金置投資及Wise Think Global)及隆通各自已發行股份的100%的股份押記。公司就指讓貸款及委任的有效性尋求及考慮法律意見，將適時作進一步行動。
此外，管理層目前與集團貸款人仍正就集團借貸的再融資、延期或重組進行磋商。然而，管理層認為該等磋商的進度並不理想，且不排除集團貸款人可能將作出任何行動。