福晟國際被要求立即償還逾3.7億元貸款　另委任資產接管人

隆通亦收到受讓人1月4日發出的法律函件，要求隆通立即償還所有未償還貸款連同應計利息及所有其他融資協議項下應計或未償還款項，在發生多次融資協議項下的違約事件後，有關金額總數約3.71億港元。

另外，集團收到受讓人及聯合及數名接管人及管理人通知，受讓人根據按揭委任接管人及以恒生為受益人，就按揭人(公司全資附屬金置投資及Wise Think Global)及隆通各自已發行股份的100%的股份押記。公司就指讓貸款及委任的有效性尋求及考慮法律意見，將適時作進一步行動。

此外，管理層目前與集團貸款人仍正就集團借貸的再融資、延期或重組進行磋商。然而，管理層認為該等磋商的進度並不理想，且不排除集團貸款人可能將作出任何行動。