道指期貨跌過百點　港股半日市

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.21；港匯見7.7937；離岸人民幣(CNH)報6.3673；美元兌日圓處115.28；歐元報1.1148，英鎊報1.3396。金價跌至1,788美元。布油升至89.35美元，紐油處87.71美元。比特幣偏軟，報3.79萬美元。道指期貨下跌120點。港股今日半日市，俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水42點。

●道指上周五(28日)收報34,725點，升564點或1.65%；標指收報4,431點，升105點或2.43%；納指收報13,770點，升417點或3.13%。

●港股ADR指數上周五靠穩，按比例計算，收報23,629點，升79點或0.34%。

●2月恒生指數上周五夜期收報23,488點，升73點，低水62點，成交25,039張。

●美國總統拜登上周五指，1/3的通脹源自高汽車價格高企，而這是晶片短缺問題的結果。

●紐約3月期油上周五收報每桶86.82美元，升21美仙或0.24%，全周計累升1.97%，已經連續6周上揚；布蘭特3月期油收報每桶90.03美元，升69美仙或0.77%，全周累升2.43%，同樣連升6周。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,786.6美元，跌0.5%，全周累跌2.5%，創自去年11月以來最大單周跌幅。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)上周五表示，在春季可能首次加息之後，因為聯儲局會評估其行動對經濟和其他因素的影響，不排除會暫停再加息。

●英國富時100指數上周五收報7,466點，跌88點或1.17%；法國CAC指數收報6,965點，跌57點或0.82%；德國DAX指數收報15,318點，跌205點或1.32%。

●美國去年12月個人消費開支(PCE)物價指數按年增長5.8%，符合預期；不包括食品和能源的核心PCE物價指數按年漲4.9%，創近40年來新高，輕微多過預期的4.8%。

●中國經濟：1月官方製造業PMI回落至50.1；財新製造業PMI跌至49.1。