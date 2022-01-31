伍禮賢：藍籌股數擴充勢提速

今年首個交易月份，港股出現探底回升，然後衝高回落。恒指1月初於22,700點附近構建雙底形態，隨後上試25,000點關無功而返，並在美股跌勢拖累下再度回落。截至上周四，恒指1月累計錄得近1%的升幅，這個表現相對內地A股或美股而言，已算平穩。

農曆新年假期過後，預期環球股市仍將繼續消化美國有機會加快加息的影響，惟相信相關因素對外圍市況影響較大，畢竟過去一年環球股市累計顯著升幅，而港股去年走勢嚴重落後，則有望令港股表現較外圍市況理想。

假期後恒指公司將於2月18日公布最新一個季度的恒指檢討結果，並將於3月7日生效。雖然近幾次恒指季檢在市況氣氛不佳的情況下，對染藍的預期炒作有所下降。惟今年即將面臨恒指公司早前所訂下改革時間表，因此本次恒指成分股的調整還是有以下幾點值得關注。

首先，恒指公司於去年初公布目標於今年中前將成分股數目增加至80隻，最終數目將固定在100隻。目前恒指成分股的數目為64隻，距離今年中還有兩次季檢(2月及5月)，因此若按恒指公司原先所定下進度，本輪季檢恒指新增成分股數目或有明顯增加。

從投資角度而言，投資者可以估中藍籌股的機會率將增加，另一方面，由於新增數目有機會增加，因此每隻新增股份在恒指中所佔的權重或將變得相對不明顯，從而導致染藍的炒作憧憬下降。

其次，從過去幾次恒指季檢的趨勢，以及恒指公司當時訂下的方向來看，新經濟股及內需消費兩大類別始終是具最大機會被新納入的行業股份。

光大證券國際證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份)