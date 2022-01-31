NFT平台攻奢侈品市場　擬推逾千副潮牌「眼鏡」

去年「元宇宙」概念興起，連帶NFT(非同質化代幣)亦成為市場新寵，追蹤區塊鏈銷售的DappRadar數據顯示，2021年NFT銷售額約249億美元(約1,942億港元)，按年勁飆逾265倍；撇除部分天價成交，NFT一般價格範圍落在100至1,000美元不等(約780至7,800港元)。去年才創立的NFT市場平台WEAR創辦人Nick Lau接受《東網》專訪時表示，該企將首先瞄準奢侈品NFT市場，計劃與本地眼鏡品牌合作，3月推出首批5,000副眼鏡NFT，其中250副的買家將收到NFT實物仿製品。

他指，很多人及機構渴望加入「元宇宙」浪潮，亦觀察到他們在中間過程浪費很多資源作重複的開發；故此看準此商機，協助商業機構將商品NFT化，以簡化進入「元宇宙」的程序。該企計劃將NFT運用3D建模立體化，並設有虛擬陳列室供玩家展示其NFT收藏品，未來則可讓玩家的虛擬角色於元宇宙中「佩戴」NFT。

展望未來，他相信隨着更多大型科技公司加入，包括蘋果公司(Apple Inc.)推出更多有關的硬件支援，將有助「元宇宙」進一步發展。至於會否擔心NFT市場會步虛擬貨幣後塵，被當局推政策介入，他直言相關市場仍屬嶄新概念，必定存有風險，待真的有政策出爐再尋求解決方法。