【科企專訪】港產獨角獸獲索羅斯融資　稱VR非元宇宙

港產區塊鏈「獨角獸」(估值10億美元或以上初創企業)Animoca Brands近期籌得最新一筆3.58億美元(約27.92億港元)融資，美國金融大鱷索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司參與其中。Animoca Brands聯合創辦人蕭逸(Yat Siu)在接受東網專訪時指出，集資所得將繼續用於發展區塊鏈及「元宇宙」，並透露會在「合適的時機」上市，而香港是亦一個「值得考慮的地方」，惟暫未有具體計劃。

現時「元宇宙」概念的發展僅局限於遊戲層面，蕭逸笑言「人生就是一場遊戲」(life is a game)，日常的生活已是遊戲的一部分，並已踏入「準元宇宙」時期(Pre-Metaverse)。他指，都市人每朝起床開始已經「機不離手」，全日不論工作還是休息期間，均使用互聯網進行各式各樣的交流，生活亦漸漸變得影像化、虛擬化，部分人更開始與現實世界脫離。

蕭逸認為，人們在使用互聯網的期間，提供海量大數據(Big Data)予大型科網公司，亦變成他們的資產。不過，現時互聯網上所創作的內容並不擁有實質價值，而實際擁有權則落在大型科網公司手中，尤其是內容創作者的作品；而區塊鏈技術則可以使作品以NFT（非同質化代幣）形式存在，令擁有權回歸創作者，而價格則可由市場自由調節。

不少市場人士視「元宇宙」就是VR(虛擬實境)及AR(擴增實境)技術的具體應用，惟蕭逸強調，沉浸式體驗僅為一種方式，而非其根本，更不等同「元宇宙」。他指，就目前技術而言，不相信有人能佩戴相關設備進行一整天的遊玩，形容屏幕仍是良好的媒介；而該企亦有計劃與硬件公司合作開發相關技術，但不會自行生產，稱「留給專業的人負責」。

「元宇宙」的崛起，也造就虛擬買地的風潮，該公司亦食正潮流，旗下的區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox採用智能合約，並限制遊戲內的土地數目。被問及會否擔心太多玩家而令土地供不應求時，他直言，「創造一個新世界很容易，難處在於如何經營」。他以現實的城市作比喻，「繁華的大都市能吸引更多人口，惟物價、地價則較為昂貴」，認為情況十分自然。對於不同的區塊鏈遊戲，就如國際間不同的城市，互相比較、互相競爭，他們才會變得有價值，同時亦渴望促進跨遊戲平台的合作。

蕭逸指，參與「元宇宙」的人與一般的程式開發員無異，在現實世界一樣向政府繳交稅項，故不認為會干犯法規；而GameFi(遊戲化金融)於東南亞等國家興起，「打機賺錢」甚至已成為當地的主要稅收來源。他相信隨着「元宇宙」的發展，未來新一代更會直接於「元宇宙」中工作。