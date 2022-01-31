【高盛推介】港交所連跌6日 近期資金續趁低吸納好倉
2022年01月31日 10:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所於近月高位連日回調，今(31日)早繼續下跌，最低見431.4港元，為過去3周低位，兼逼近過去9個月低位，連續第6日下跌，累跌逾10%。
廣東省政府發布《廣東省推動服務貿易高質量發展行動計劃(2021-2025年)》，當中提及將穩步推進與港澳金融市場互聯互通和跨境金融監管，支持深圳證券交易所、廣州期貨交易所與港交所深化金融產品與服務合作。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納好倉，上周二至周五(25至28日)皆錄得資金流入，合共約2,570萬元，當中認購證佔約2,140萬元。牛證於上周五獲資金轉向流入，有約200萬元，並分布在430元以下各收回區域的產品。
淡倉方面，上周五部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至490元以下收回價的產品。
由於今日半日市後，將開始為期3日的長期假，因此投資者在部署時須注意時間值損耗，假期後或會有裂口風險，部署牛熊證宜選擇較遠收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價480元以下產品中，槓桿最高的港交購(21110)。貼價選擇可留意全場最貼價條款產品中，槓桿最高的港交購(17325)。兩者均為5月份到期，時間值損耗較低。價外進取選擇可留意屬行使價500元以下槓桿最高的港交購(14191)。牛證方面的近牛選擇可留意屬適合即市部署港交牛(68279)。遠牛選擇可留意屬適合持倉過夜的港交牛(66727)，與現價有約25及55元收回距離。
港交購(21110)，行使價474.08元，2022年05月27日到期，實際槓桿9.9倍，行使價480元以下產品中，槓桿最高。
港交購(17325)，行使價455.2元，2022年05月24日到期，實際槓桿9.1倍，全場最貼價條款產品中，槓桿最高。
港交購(14191)，行使價500元，2022年04月04日到期，實際槓桿16.4倍，價外、行使價500元以下的進取選擇中，槓桿最高。
港交牛(68279)，收回價410元，行使價408元，換股比率500，槓桿比率15.9倍，高槓桿近牛。
港交牛(66727，收回價380元，行使價378元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽(18839)，行使價404.68元，2022年05月26日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、低街貨。
港交熊(53617)，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，近65元收回距離熊證。
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