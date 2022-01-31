【高盛推介】港交所連跌6日　近期資金續趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所於近月高位連日回調，今(31日)早繼續下跌，最低見431.4港元，為過去3周低位，兼逼近過去9個月低位，連續第6日下跌，累跌逾10%。

廣東省政府發布《廣東省推動服務貿易高質量發展行動計劃(2021-2025年)》，當中提及將穩步推進與港澳金融市場互聯互通和跨境金融監管，支持深圳證券交易所、廣州期貨交易所與港交所深化金融產品與服務合作。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納好倉，上周二至周五(25至28日)皆錄得資金流入，合共約2,570萬元，當中認購證佔約2,140萬元。牛證於上周五獲資金轉向流入，有約200萬元，並分布在430元以下各收回區域的產品。

淡倉方面，上周五部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至490元以下收回價的產品。

由於今日半日市後，將開始為期3日的長期假，因此投資者在部署時須注意時間值損耗，假期後或會有裂口風險，部署牛熊證宜選擇較遠收回價的產品。

港交牛(66727，收回價380元，行使價378元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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