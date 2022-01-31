【高盛推介】小米落後大市 如續看淡可留意熊證
2022年01月31日 11:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：自上周一(24日)起連跌的小米落後大市，科網股今(31日)全線反彈，但小米持平開市後倒跌，暫最低見15.9港元，為連續第6日下跌，累計至今跌逾14%。據調查機構資料顯示，去年第4季中國智能手機市場出貨量達8,660萬部，按年增長3%。全年出貨量則近3.33億部，按年增長1%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金持續趁低部署好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,480萬元，當中認購證佔約1,190萬元。牛證於上周五(28日)繼續獲資金流入，有約60萬元，並集中在14.5元收回區域的產品。
淡倉方面，認沽證於上周四(27日)及上周五共錄得約320萬元資金流入。上周五部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金集中在19元收回區域的產品。
進而觀察港股通資金流向，上周四及上周五共錄得約1.3億元資金淨買入小米。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約5個月的小米購(21109)。貼價選擇可留意年期約5個月的新上市小米購(23400)。牛證方面的近牛選擇可留意小米牛(54396)，遠牛選擇可留意小米牛(67173)，與現價有約8%及12%收回距離。
小米購(21109)，行使價19.02元，2022年06月24日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿。
小米購(23400)，行使價18元，2022年06月14日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、新上市。
小米牛(54396)，收回價15元，行使價14.6元，換股比率50，槓桿比率9.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
小米牛(67173)，收回價14.5元，行使價14.1元，換股比率50，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意小米熊(59946)，與現價有約4元收回距離。
小米熊(59946)，收回價20元，行使價20.4元，換股比率50，槓桿比率3.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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