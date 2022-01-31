【高盛推介】小米落後大市　如續看淡可留意熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：自上周一(24日)起連跌的小米落後大市，科網股今(31日)全線反彈，但小米持平開市後倒跌，暫最低見15.9港元，為連續第6日下跌，累計至今跌逾14%。據調查機構資料顯示，去年第4季中國智能手機市場出貨量達8,660萬部，按年增長3%。全年出貨量則近3.33億部，按年增長1%。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金持續趁低部署好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,480萬元，當中認購證佔約1,190萬元。牛證於上周五(28日)繼續獲資金流入，有約60萬元，並集中在14.5元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於上周四(27日)及上周五共錄得約320萬元資金流入。上周五部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金集中在19元收回區域的產品。

進而觀察港股通資金流向，上周四及上周五共錄得約1.3億元資金淨買入小米。

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