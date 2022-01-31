集友銀行部分分行連續三個周六停業

因應新冠病毒變種病毒株確診個案發展情況，集友銀行表示，除以下12家分行的特別安排外，本地其他分行將於農曆新年假期後的三個星期六暫停營業(即2月5日、12日及19日)，其周一至周五的營業時間將維持調整為上午9時至下午4時，直至另行通知。

以下12家分行將於農曆新年假期後的三個星期六照常營業。

-香港區：

中區分行(香港中環德輔道中78號)

中區分行(香港中環德輔道中78號)

鰂魚涌分行(香港鰂魚涌英皇道1065號東達中心地下C單位)

-九龍區：

觀塘分行(九龍觀塘道398 -402號地下A單位)

深水埗分行(九龍深水埗荔枝角道235-237號地下)

油麻地分行(九龍油麻地上海街117-119號地下)

土瓜灣分行(九龍土瓜灣道78–80W號地下11-13號舖)

-新界區

屯門分行(新界屯門安定邨H.A.N.D.S N 區1樓N-125號舖)

麗城花園分行(新界荃灣麗城薈三期地下5A號舖)

荃灣分行(新界荃灣沙咀道131-135號地下)

馬鞍山分行(新界馬鞍山海柏花園馬鞍山廣場3樓313號舖)

尚德邨分行(新界將軍澳尚德邨尚德商場2樓238號舖)