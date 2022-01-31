耀才：港股繼續大型區間上落格局

內地去年加強監管各行各業，教育、科技互聯網、澳門博彩及內房等多個行業先後重挫，港股亦因此跑輸全球主要股市。然而，美國通脹持續高企，導致加息及收水預期升溫，美國亦因此在高位開始出現沽壓。相反，港股在去年超跌下，價值漸現，市場亦開始炒估值回歸，加上中國開始放寬政策穩經濟增長，港股今年初開始反轉上年頹勢，跑贏全球主要股市。

另一方面，雖然加息及縮表已屬市場預期之內，但美國聯儲局上周三(26日)議息後再放强鷹，除了考慮最快3月加息，並且計劃年內縮減資產負債表外，主席鮑威爾更表明未來有很大的加息空間，而且更不排除其後每次議息會議後都會加息，意味該局今年來最多可加息7次！

美國加息及收水很大機會比市場以往預期更快，相隔超過3年的加息周期亦蓄勢待發，科網股再度成為跌市重災區，加上俄羅斯和烏克蘭衝突持續，臨近農曆新年北水亦暫停，恒指自前周五(21日)於24,982點見頂後，於上周四(27日)聯儲局議息後開始跌勢加劇，暫時今(31日)低位23,470點略見短暫支持。

本周農曆新年假期，港股只有1.5個交易日，今日半日市，本周五(2月4日)才復市，而A股及北水要在下周一(2月7日)才重啟，節日氣氛濃厚，加上成交淡静及缺乏北水，估計港股要到下星期北水重臨後才正式出現新的方向。本周傾向觀望，等下星期再戰市場。

展望港股2月份仍走不出22,600至25,000點大型區間上落格局。技術上，期指上周五(28日)低位23,390點見短期支持，跌穿則有機向大型區間底部約22,600點進發，本周五(4日)陽燭收市升穿今日頂位，則有機再度向上挑戰區間頂部大約26,500點。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉