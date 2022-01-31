阿里M2C模式攻內地發展中地區　互聯網用戶近6億人

她以集團旗下社區商業平台業務淘菜菜為例，透過直接向供應商採購及自營的方式，為居民提供一種「雲上買菜」的全新購物方式，其價值定位非常清晰，與淘特及淘寶合作，確保以最佳觸達和營運界面去服務不同目標人群，圍繞一日三餐的場景設定，以今日下單、次日自提的差異化履約方式送達，滿足每個家庭的最高頻需求，從而不斷提升用戶黏性。另外，具圍繞社區自提點展開的渠道能力的獨特優勢。

她透露，截至去年9月底止季度，淘特和淘菜菜去重後的年活躍消費者達到2.7億，按年增長200%，其貢獻集團新用戶數量的比例很高；而去重後的日均交易訂單量按年增速逾400%，可見用戶黏性提升。目前有56萬家店主型團長，為小店附近居民提供更個性化和多元化的分層服務，而小店亦可通過職能拓展增加自身收入。

此外，集團旗下物流業務菜鳥驛站則擔當驛站型團長的角色，在收取及派發包裹的服務基礎上增加團點行銷及次日自提服務；在鄉村方面，菜鳥鄉村陸續將物流末端網點升級為淘菜菜的區域業務代理，沉澱貨運共配能力，目前縣域覆蓋率已達40%。