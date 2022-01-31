虎年來了！立志賺「第一桶金」？先看看他們...

虎年即將來臨，所謂舊事已過，新年新希望，不少人或許視作「人生第一桶金」的新起點！那麼，世上的億萬富豪「第一個百萬美元」是何時到來？

【朱克伯格22歲】

Facebook母企Meta創辦人朱克伯格，在2006年以22歲之齡賺到人生第一個100萬美元！隨着Facebook在2012年完成上市，他更在28歲就成為全球最年輕的白手興家億萬富豪。

【布蘭森23歲】

英國著名億萬富豪、維珍集團創辦人布蘭森在1973年、即他23歲時，賺到第一桶金，惟直到41歲才成為億萬富豪。

【施林25歲】

墨西哥電信大亨施林(Carlos Slim)25歲時因炒樓發達，成了百萬美元富豪，當年是1961年。然而，也是在51歲時，資產淨值才突破10億美元。

【蓋茨26歲】

微軟創辦人蓋茨在1981年、以26歲之齡成為百萬美元富豪，31歲時就因手上的微軟持股價值超過10億美元，成為當年史上最年輕的億萬富豪。

【馬斯克27歲】

SpaceX創辦人馬斯克於1997年、也就是27歲時，以3億美元售出一家網絡軟件公司成為百萬美元富豪，到了41歲時資產淨值突破10億美元，當今為全球首富。

【巴菲特30歲】

「股神」巴菲特在1960年、以30歲之齡成為百萬美元富豪，並在56歲成為億萬富豪。

【古班32歲】

NBA獨行俠隊老闆古班1990年賣出他的第一家公司MicroSolutions、在32歲時成為百萬美元富豪，40歲時賣出第二家公司Broadcast.com，成為億萬富豪。

【貝索斯33歲】

電商一哥亞馬遜於1997年上市，使當年33歲的創辦人貝索斯成了百萬美元富豪，短短兩年後躋身億萬富豪，現為全球第二大富豪。

【艾里森：42歲】

甲骨文創辦人艾里森，在1986年以42歲之齡成為百萬美元富豪，到了49歲時，因公司股價暴升而進身億萬富豪。

【共同點】

上述富豪的共同點是因「創業」或食正資產大升浪，在「三十而立」之齡率先賺到第一桶金。不過，若要更快地到達「億萬富豪」行列，就要懂得將資產上市，讓股價升值來滾大。趁虎年來到，不妨在打工之餘，及時想想有哪些行業值得醉心研究吧！或許「元宇宙」就是下個讓你飛黃騰達的機遇。