2021年銀行存款總額增4.6%　港元存款升1.4%　

香港金融管理局發表的統計數字顯示，2021年12月份認可機構的存款總額上升0.4%。其中外幣存款上升1.5%，而港元存款則下跌0.8%，主要與銀行個別客戶正常大額商業支付交易有關，期內波幅屬正常範圍。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。總結2021年全年，存款總額及港元存款分別上升4.6%及1.4%。

去年12月份香港人民幣存款上升6.7%，於12月底為9,268億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月份為7,085億元人民幣，而11月份的數字為6,066億元人民幣。

去年12月份貸款與墊款總額下跌0.8%，2021年全年計則上升3.8%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在12月份分別下跌0.8%及0.9%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由11月底的85.7%，升至12月底的86.7%。

2021年第4季在香港使用的貸款(包括貿易融資)繼上季下跌3.6%後，錄得0.8%的按季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於季內的跌幅主要由貿易融資帶動。

12月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.7%，與去年同期比較則同時上升1.5%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.7%，與去年同期比較則上升5.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份同時上升0.5%，與去年同期比較皆上升4.3%。