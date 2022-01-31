金管局：12月新批按揭貸款額按月減少13.7%

香港金融管理局公布2021年12月份的住宅按揭統計調查結果。

金管局表示，12月份新申請貸款個案較11月份按月減少15.7%，至10,810宗。期內，新批出的按揭貸款額較11月份減少13.7%，至443億港元，當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少37%，至88億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少5.2%，至247億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少4.3%，至108億港元。12月份新取用按揭貸款額較11月份增加8.8%，至363億港元。

當局稱，以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由11月份的97.5%下降至12月份的97.2%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由11月份的0.9%上升至12月份的1.2%。12月底未償還按揭貸款總額按月增加1 %，至17,364億港元。按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓市一般於第四季及春節前進入淡季，從差估署資料所見最近4年的第四季樓價亦錄得按季回落。而今年首月樓市交投較為淡靜，亦有零星減價出售個案，料農曆新年後一手發展商重拾推盤步伐，二手交投增加，「小陽春」出現令樓市重拾上升動力，料未來一季負資產仍維持雙位數水平。