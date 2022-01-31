美股未跌完？高盛：市場共識仍然睇淡後市

美國股票市場似乎也遭遇了寒冬，年初至今跌跌不休。對於當下的市場共識，高盛交易員Scott Rubner認為：「目前的市場共識仍然看跌，直到股市能夠在白天持續上漲並且不會盤後轉頹。」

在加息、縮表預期愈演愈烈的背景下，2022美國市場開局異常艱難。美國10年期債息飆升，拖累增長型科技股大跌，隨後悲觀情緒蔓延到銀行、消費等板塊。

今年以來，以科技股為主的納斯達克綜合指數已下跌近13%，反映美國主要企業表現的標普500指數下跌7.6%，創造自2009年以來最糟糕的一月表現。

Rubner認為，市場還沒有滿足轉勢條件，這意味着「逢高沽貨」的交易模式依然存在。舉例來看，周一，美國期權市場的名義交易額為2.2萬億美元。其中，認沽期權的交易額達到1.4萬億美元，佔總成交額的約64%之多。

據他的估計，上周周四有158億美元的拋售，過去一個月里總計大概有599億美元的股票被賣出。不過，相對樂觀一點的消息是，盡管Rubner認為未來一周還會有688億美金的股票被拋售，但他認為，未來一個月也僅會有699億美元撤出了，只比第一周撤出的金額多出11億美元。

對於流動性因素，他認為，傳統的新春佳節可能會給美股流動性帶來很大的不確定性。他表示：「由於下周農曆假期的到來，隔夜市場可能大受影響，流動性可能真的很不穩定。」舉例來看，近期迷你標普500指數期貨的最高帳面流動性已經降至歷史低位。

Rubner提及，企業的回購將在下周大幅走低。剛過去的2021年是美股企業回購的大年，股票也因此獲益。然而，隨着企業的業績逐漸出爐，人們對盈利增長是否能持續表示了懷疑等因素。