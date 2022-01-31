咁大鑊？麥當勞管理層：物價恐倍升　尤其上半年

香港市民在過年「捱貴餸」並非偶然！外媒報道，環球通脹正值「瘋狂」，美國通脹創近40年新高，英國也飆至30年新高，歐元區、新西蘭、加拿大等發達經濟體同樣居高不下，不少跨國巨企管理層也預警今年上半年物價難便宜！

其中，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克認為，世界已經改變，通脹是「現在進行式」；麥當勞首席財務官Kevin Ozan更預期，2022年物價升幅恐達兩倍，上半年壓力最大。

庫克說：「我們正看到通脹，運輸成本非常高。我希望至少有一部分是暫時的，但世界已經改變，我們拭目以待。」

Kevin Ozan亦稱，2021年美國的食品和紙張成本全年上漲了約4%。到2022年，由於大宗商品持續面臨漲價壓力，預期今年將出現大約兩倍或高單位數的增長，尤其上半年加價壓力最大，但隨着時間過去，漲勢會緩和。

僅次於波音的美國第2大航太及國防企業雷神行政總裁Greg Hayes認為，通脹比預期高，預計2022年可能會因供應鏈問題，而承受約1.5億美元的價格壓力。

3M首席財務官Monish Patolawala則表示，通脹增幅速度似有放緩迹象，接下來取決於物流及塞港問題。