上季末負資產增至21宗　涉額逾1.2億

金融管理局在牛年收爐日公布一連串數據迎新歲，當中較注目的是存款及負資產。數據顯示，負資產住宅按揭貸款宗數由去年第三季末的3宗，增至第四季末的21宗，主要涉及銀行職員或按揭保險計劃的按貸，這類貸款的按揭成數一般較高；相關負資產涉額也由去年第三季末的900萬元，增至第四季末的1.26億元。然而，銀行從2011年首季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按貸紀錄。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，樓市一般於第四季及春節前進入淡季，今年首月樓市交投也較為淡靜，亦有零星減價出售個案，料農曆新年後一手發展商重拾推盤步伐，二手交投增加，「小陽春」出現令樓市重拾上升動力，估計未來一季負資產仍維持雙位數水平。

受淡季影響，去年12月新申請貸款個案按月降15.7%，至10,810宗。新批出的按揭貸款額按月減13.7%，至443億元。以香港銀行同業拆息(H)作為定價參考的新批按貸比例，由去年11月的97.5%降至12月的97.2%；以最優惠貸款利率(P)作為定價的新批按貸比例，則由去年11月的0.9%升至12月的1.2%。截至去年底，按貸拖欠率微升至0.04%。

另一矚目數據是存款。去年12月認可機構的存款總額增0.4%，其中外幣存款升1.5%，港元存款則跌0.8%。當局表示，存款變動受多項因素影響，包括利率和市場集資等，毋須過度解讀個別月份的波動，總結去年存款總額及港元存款分別升4.6%及1.4%。去年12月香港人民幣存款升6.7%，於12月底總額為9,268億元人民幣。

截至去年底，外匯基金總資產為4.57萬億元，按月減484億元，其中港元資產降683億元，外幣資產則增199億元。港元資產減少主因是獲認購而未交收的外匯基金票據及債券減少；外幣資產增加則因投資按市價重估及發行負債證明書。